白宮高官：美與台交往都是基於美國利益

美國白宮國安會官員表示，美國對台灣當局的交往都是基於美國利益，與美台非官方關係的利益。路透

白宮國家安全會議中國 與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）13日說，美國 與台灣的交往都是基於美國利益，美國認為需要發展「對中國穩定競爭框架」，美中競爭不必然導致衝突，且避免衝突才符合雙方利益。

拜登上台後對中強硬不輸前總統川普，被認為是政策延續；喬治華盛頓大學13日舉辦線上研討會，邀請羅森伯格談拜登政府的對中與對台政策。

羅森伯格表示，拜登作法與前總統川普政府不同，川普目標是「拖慢中國」，價值觀是組成抗中架構，以此為武器；川普治下不同部門推出很多中國政策，其中有些自相矛盾。

羅森伯格說，拜登認為的價值是要能證明民主，拜登和中國國家主席習近平2月10日通話時，花了10分鐘跟習近平談價值觀。

羅森伯格表示，拜登政府對中政策有三大支柱，包括投資國內以厚植競爭實力，找回盟友以站上最有力的競爭位置，第三則是直接與中國互動。

羅森伯格說，美國要與中國「激烈競爭」，但不代表衝突，美國認為需要發展「穩定競爭框架」。

羅森伯格表示，從拜登以降到工作層級，都與中國對口保持公開互動管道；她與白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），和中國駐美大使崔天凱也能開誠布公找尋合作領域。

羅森伯格也說，在北韓、伊朗和阿富汗議題上，美中有固定管道對話。

至於台灣，羅森伯格表示，「美國對台灣當局的交往都是基於美國利益，與美台非官方關係的利益。」

談到美國國務院4月9日宣布，完成並對內發布與台灣交往的新準則，羅森伯格說，新準則基於台灣關係法 ，並應台灣保證法完成檢討，反應美台非官方關係的現況，符合美國與美台關係的利益，並非試著力壓北京或站在北京那一邊。

羅森伯格表示，前國務卿龐培歐今年1月廢除對台交往準則，就沒有準則了，她們接手後發現，這對內造成更多疑問，美國政府官員不知該怎麼做、可以做什麼，反而因為不夠清楚而更保守。