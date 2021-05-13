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台灣缺電恐慌再現 興達電廠停機 千萬戶大停電

記者黃有容、王長鼎／連線報導
513大停電，台北市萬華區24小時營業部的大賣場被迫「熄燈」。記者林澔一／攝影
513大停電，台北市萬華區24小時營業部的大賣場被迫「熄燈」。記者林澔一／攝影

513全台大停電讓缺電恐慌再現！高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致台電興達電廠跳機，13日下午近3時起，各地陸續發生無預警停電；台電下午3時起執行緊急分區輪流停電，影響超過千萬戶次，直到晚間8時才恢復供電。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都出面表達歉意，經濟部長王美花則與台電一同向社會大眾鞠躬致歉，設備故障原因與相關究責，將在釐清後討論。

13日下午接近3點時，全台約400萬戶大停電，台電官網也被塞爆難以連線，不久手機收到國家級預警簡訊，才知是興達電廠停機釀禍。許多民眾搭電梯半途受困，消防署統計截至13日晚8時39分結報，全國各縣市受理電梯受困案件多達562件，共救出725人。

台電表示，本次受到影響的用電戶，將按照台電營業規章，以電費減免方式辦理賠償；據了解，按照過去815大停電方式，當時造成592多萬戶約5小時停電，總計賠償3.6億元，13日停電則影響400萬戶，停電約5小時又23分鐘，估算恐賠償超過2億元。

台電說明，本次停電主因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，電壓驟降導致興達電廠電力無法輸出，啟動保護機制、自動跳機。共有兩部燃煤及兩部燃氣機組跳機，影響約220萬瓩電力，約占尖峰負載的6%。台電強調，匯流排就像是「延長線的插座」，當延長線插座故障時，即使有電，也無法傳輸，因此「這次停電並不是因為缺電，發電機組沒有問題」。

在工業區部分，經工業局盤點，全台有29個工業區配合輪流停電，科技部轄下科學園區因用161KV特高壓電纜，影響較少；加工出口區則以楠梓影響最大。台積電、聯電、世界、旺宏、南亞科等晶圓廠都是「特高壓供電用戶」，產線作業不受影響。

興達電廠13日跳機，全台分區停電，總影響戶數超過1139萬戶，直到晚間8時才陸續...
興達電廠13日跳機，全台分區停電，總影響戶數超過1139萬戶，直到晚間8時才陸續恢復供電，但許多路燈依舊「不來電」。記者杜建重／攝影

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