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日本新版防衛白皮書 將首度明載台灣穩定重要性

中央社東京13日專電
日本2021年版防衛白皮書草案曝光，內容指出中國軍方在台灣周邊的軍事活動趨於活絡，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定而言，相當重要。(Getty Images)
日本2021年版防衛白皮書草案曝光，內容指出中國軍方在台灣周邊的軍事活動趨於活絡，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定而言，相當重要。(Getty Images)

日本2021年版防衛白皮書草案曝光，內容指出中國軍方在台灣周邊的軍事活動趨於活絡，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定而言，相當重要。

日本產經新聞報導，新版防衛白皮書（國防白皮書）新設有關對立加深的中美關係項目，內容指出，中美在政治、經濟、軍事上的競爭更加明顯。此外，日本對於中國在安全保障上的憂慮更加深。

新版防衛白皮書內容預計7月在內閣會議上報告。

報導說，上個月美日領袖會談後的聯合聲明，時隔52年首度記載「台灣」，受此影響，2021年版防衛白皮書中也強調台灣局勢的穩定，攸關日本的安全保障。

新版防衛白皮書指出，台灣海峽兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化，日本有必要關注美國對台灣軍售等今後動向。

此外，新版防衛白皮書也記載，中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊持續執拗地試圖以武力片面改變現狀，日本對此感到強烈憂心，並譴責中國海警船在釣魚台海域進行獨自主張的行動，根本就是違反國際法。

針對北韓，新版防衛白皮書指出，北韓3月發射的彈道飛彈是「新型」飛彈，北韓正在開發更低空、不規則軌道飛行的彈道飛彈，企圖突破飛彈防禦網。北韓彈道飛彈攻擊的手段已更加複雜化、多樣化，這已成日本攔截態勢的新課題。

日本 台灣 中國

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