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台灣和平醫院 2住院病人確診

記者楊雅棠／台北報導
今晚突傳萬華醫院住院病人確診，前疾管局長蘇益仁表示，應以之前部桃的經驗來處理， 對所有病人進行篩檢。圖／本報系資料照片
今晚突傳萬華醫院住院病人確診，前疾管局長蘇益仁表示，應以之前部桃的經驗來處理， 對所有病人進行篩檢。圖／本報系資料照片

今天下午指揮中心才宣布新增13明本土個案，晚間又馬上宣布接獲某醫院通報兩名住院病患確診為新冠肺炎，並將確診個案入住的病房關閉、降載急門診營運。對此，前疾管局長蘇益仁表示，應以之前部桃的經驗來處理， 對所有病人進行篩檢，「寧可做大不要做小」。

北市衛生局也即刻坦承該醫院為聯合醫院和平院區，目前病人轉到負壓隔離病房，接觸醫師安排居家隔離和採檢。聯合醫院表示，目前已經進行清消和疫調匡列中，急診沒有關閉，但會減少病患收治量。

蘇益仁說，代表這個區域的社區感染已經蔓延開來，這呈現社區感染案例正在擴張。他說，他之前一直強調，有社區感染時，第一線醫療人員要啟動，尤其現在情形比較複雜，多發個案有多條傳播鏈，但看起來都和萬華有關係。因此，現階段要先減災，將疫情縮小到一定的程度。

由於目前尚不知該院傳遞多少病人和樓層，因此應該對所有病人症狀做整體檢查，最好能夠都做篩檢。蘇益仁也表示，現在不知道該院的分艙分流如何，但一旦有混雜、跨區跨層的情形，代表院內感染已經散布，就要大規模的篩檢。

因此要趕快進行疫調，把分艙分流的概念帶進去，就現部桃發現感染的情形比較大時，就要開始看哪些樓層要關掉，乾淨的樓層間避免走動，避免混雜。

篩檢 疫情 新冠肺炎

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