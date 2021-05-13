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蔡英文：台灣7月底開始供應第一波國產疫苗

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統。圖／台總統府提供
蔡英文總統。圖／台總統府提供

中華民國總統蔡英文今天下午在總統府內舉行國安高層會議，會後針對疫情疫苗、民生物資及經濟面相等發表談話，呼籲團結防疫。她表示，台灣向國外訂購的疫苗，6月後就會進入分批交貨，此外，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。

蔡英文說，過去一年多來，因為政府和民間共同的努力，團結防疫，讓台灣可以做到世界各國企盼的如常生活。不過最近也注意到，大家對防疫的警戒心稍微有些鬆懈。 面對全球疫情升高，周邊國家情勢嚴峻、台灣也出現本土感染的此刻，她要請大家務必不能鬆懈。

蔡英文說，現在所面對的情況，不論是本土感染、社區防堵或是物資搶購，這些現象過去都發生過，但是每一次都靠著團結防疫度過難關。她說，希望藉著這一次疫情升高，大家能夠提高警覺，強化各個層面的防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。

蔡英文也報告今天國安高層會議的六項重點。第一，她表示， 指揮中心前天已經提升疫情警戒等級，疫情是國安事務，防疫等同作戰，請行政院負起統籌指揮的責任，責成及督導中央機關和地方政府，嚴格要求業管範圍及轄區的各場所，務必落實各項防疫措施，有效控制疫情。

蔡英文也說，第二，在疫情方面，指揮中心務必儘速掌握這一波疫情感染源，並做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散。同時，也要公布正確、完整的訊息，來安定社會民心。

第三，蔡英文說，疫苗整備方面，台灣向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期。她要請主管機關隨時掌握進度，預做分配準備。國內疫苗研發的部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計是在7月底可以開始供應第一波國產疫苗。因此，指揮中心現在要預做規畫，鼓勵國人踴躍預約登記，讓後續施打能夠有序進行。接種疫苗的人越多，群體防護力就越強，台灣就會越安全。 另外，為了確保能有效因應未來各種疫病的挑戰，政府將要擴大國內疫苗生產及研發的能量，支應國內未來需求。

第四，蔡英文說，防疫及民生物資整備方面，目前無論是物資、或者物資的原料都十分充足，供應絕對無虞。相關機關務必確保供應管道暢順，提供民眾完整、充分的資訊。她也要呼籲民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，去年也都經歷過，事後都證明，搶購的民眾真的多慮了。

第五，蔡英文說，有關經濟及金融整備方面。這幾天股市雖然有短期波動，但是國內經濟的基本面是良好的，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季的經濟成長率也達到了8%以上。 從各方面看來，股市波動主要是受到心理面影響，我要請各相關機關密切注意股匯市動態，並維持金融市場正常運作及穩定。 另外，行政院今天也通過特別條例修法草案，規劃將紓困振興措施延長一年，預算總額再增加2100億元。財政部和經濟部，也都已經規畫短期因應措施。

第六，蔡英文說，這幾天有一些假訊息陸續出現，目的或許是挑動社會情緒，或者是破壞民眾對指揮中心的信心。將會啟動專案調查，來追查假訊息散播，也會提供正確資訊給民眾。過去一段時間，無論是足跡公布標準或是進行普篩這些議題上，指揮中心都以高度專業與豐富經驗，「證明他們的判斷與處置是正確的。請國人放心，相信指揮中心，不要被錯誤的資訊誤導。」她也呼籲，防疫不是陳時中一個人的事，也不是指揮中心一個單位的事。政府各部門會互相協調，中央地方也應該相互合作。

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