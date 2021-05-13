邱毅罵李敖兒「不肖子、骯髒淺薄」二審判罰8千元

李戡（右圖）自訴邱毅犯公然侮辱、加重誹謗罪，台灣高等法院今依公然侮辱罪改判邱毅罰金8千元台幣。(記者王宏舜／攝影)

已故作家李敖之子李戡質疑前立委邱毅在中國 大陸開節目有否報稅，邱在陸媒今日頭條播出的節目中稱「不肖子」、「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉」，邱受訪時也說「死皮賴臉的小孩子」。李戡自訴妨害名譽，一審判邱無罪；李上訴，台灣 高等法院今改依公然侮辱罪判邱罰金8千元台幣(約285美元)，得易服勞役。

李戡自訴指出，邱毅在前年11月17日在大陸「今日頭條」網站播出的節目中，以「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」辱罵他，接著又在臉書 寫下「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」，並稱「死皮賴臉地咬上我」。

李戡認為受辱，自訴邱毅犯公然侮辱、加重誹謗罪。不過台北地院認為邱毅是對政治、時事發表意見，非無端謾罵，受眾也不至因此對李勘產生負面評價，判邱無罪。

高等法院上月22日開庭時，邱毅表示是因李戡糾纏不清，他才會形容對方「死皮賴臉」，應不致是公然侮辱。

李戡聲請傳喚今日頭條「文字審查員」王彥喬，並指台籍的王彥喬在今日頭條擔任「用戶經理」，對接十幾位台灣政治評論員，負責中國共產黨對台的宣傳引導，並暗示這十幾人按大陸指示發表文章。李說，自己常受刁難、阻撓他發表文章，並舉例連照片出現三立電視台的麥克風都要「馬賽克」。

邱毅認為李戡與王彥喬的互動糾紛與本案無關，認為沒有傳王女的必要。因邱毅在節目上曾說「還有一個大作家，號稱大作家大文豪的兒子也眼紅」，邱搬出已過世的台灣鄉土文學作家王拓，指「大作家」不是專屬的名字，王拓和李敖都當過立委，質疑李戡對號入座。

李戡的律師楊宗儒表示，事件的起因是李質疑邱毅的收入有無申報，並不是指邱逃漏稅，因邱毅在大陸開節目、教EMBA，應該有收入。李戡也說，邱毅在今日頭條有6百多萬粉絲，而今日頭條常公開煽動大陸網民，不是一般政治節目。

邱毅認為李戡想將訴訟案提升至政治意識爭辯，他先糾正李戡稱他在今日頭條有600萬粉絲是錯的，實際數字是1200萬，而臉書也有十幾萬粉絲，再澄清自己從未「指名道姓」，但李戡要往臉上貼金他覺得無奈。

高院審理後認為邱毅稱「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，犯公然侮辱罪，應加以譴責，改判他罰金8千元；其餘部分上訴駁回。因邱一審無罪、二審改有罪，可上訴。