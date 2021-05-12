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「台灣關係法」推手 伍爾夫102歲逝世

「台灣關係法」推手 伍爾夫102歲逝世

記者羅曉媛／華盛頓報導
伍爾夫100歲時，在紐約長島寓所接受本報系專訪，暢談他與台灣關係法的關係。(記者張加／攝影)
伍爾夫100歲時，在紐約長島寓所接受本報系專訪，暢談他與台灣關係法的關係。(記者張加／攝影)

曾參與起草「台灣關係法」的前民主黨籍國會議員伍爾夫(Lester L. Wolff)，5月11日在紐約州長島賽奧塞(Syosset)的當地醫院去世，享壽102歲；該消息由其子布魯斯‧伍爾夫(Bruce Wolff)證實，但未提及逝世原因。

紐約出身 曾任8屆國會議員

「華盛頓郵報」報導，來自紐約的民主黨人伍爾夫曾任八屆國會議員，選區包括皇后區和長島黃金海岸(Gold Coast)，他出生於一戰末期，是最長壽的國會議員，也是亞洲事務專家；伍爾夫早年以營銷主管打響名氣，在1950年代作為一檔公共事務電視節目的「小鬍子」(mustached)主持人走紅。

他在1964年首度當選國會眾議員，之後曾自掏腰包五次前往越南考察，並在1960年代中期呼籲時任總統詹森(Lyndon Johnson)和副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)停止美軍介入越南紛爭。

伍爾夫曾短暫擔任美國駐聯合國代表，1970年代中期擔任國會亞太事務小組主席時，曾率國會代表團訪問中國，並與上海市長探討政治純度(political purity)的話題。

爆料上海市長「為何不洗腦？」

「洗腦有什麼問題？」伍爾夫說，上海市長這樣告訴他，「我們洗手、洗臉，為什麼不洗腦呢？」

伍爾夫也在1978年負責安排與時任中國領導人鄧小平會談，內容聚焦台灣的爭端，也為之後卡特政府決定承認中華人民共和國，並與中華民國斷交鋪路。

為了維持美國與台灣的文化與軍事關係，伍爾夫與參議員甘迺迪(Edward Kennedy)、克蘭斯頓(Alan Cranston)共同起草「台灣關係法」，1979年通過後，成為美國與台灣維持非官方關係，卻又能協助台灣自我防衛的重要基礎。

長時間受雇台駐美代表處

伍爾夫卸任議員後，成為華府的政治公關，很長一段時間也受雇台灣駐美代表處(TECRO)，替台灣政府遊說；他晚年也在YouTube和推特這類社交媒體平台抨擊前總統川普，並呼籲美國政府繼續支持台灣軍力。

他也是「偉大社會」(Great Society)政策立法的擁護者，該政策是由前總統詹森和國會民主黨同盟在1960年代共同提出的施政目標，指美國「美國不僅有機會走向一個富裕強大的社會，也有機會走向一個偉大的社會」，主張推動經濟繁榮、消除族群不平等。

台灣關係法 美國 民主黨

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