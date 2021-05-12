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彭博：台灣疫情升溫凸顯疫苗接種率低的隱憂

編譯林聰毅／綜合外電
彭博資訊報導，台灣疫情升溫凸顯疫苗接種率偏低的隱憂。路透
彭博資訊報導，台灣疫情升溫凸顯疫苗接種率偏低的隱憂。路透

台灣進入新冠肺炎的社區感染，衛生主管當局升高了防疫措施，彭博資訊指出，近來台灣疫情升溫，凸顯疫苗接種率偏低的隱憂。

在成功控制疫情數月之後，近期的小規模爆發，促使一些亞洲國家和地區重新實施防疫限制，以遏制疫情蔓延。繼新加坡宣布採取入境限制等措施之後，台灣也宣布對大規模聚會實施限制。

這些新限制措施引發經濟成長可能停滯疑慮，導致台、星兩地股市本周均出現較大跌幅，台股兩天暴跌逾1,300點，跌幅深達7.9%；星國股市跌勢相對緩和，兩天累計跌近2%。報導並指出，台灣和新加坡的疫苗接種率都偏低，令人擔心傳染性更強的病毒變種如果失控，情況可能變得危急。

台灣此前的疫情防控非常成功，導致當局很難動員民眾接種疫苗，到目前為止台灣的接種率還不到1%。根據彭博疫苗追蹤，新加坡的情況稍好一些，有19%的接種率。

台灣衛生福利部疾病管制署已宣布，未來四周禁止室內100人以上、室外500人以上的集會活動。這是台灣自去年年中開始放寬限制以來第一次收緊防疫措施。

由於當地確診病例突然明顯增加，在彭博抗疫表現排行榜獨占鰲頭的新加坡，也強化防疫限制，規定社交聚會不得超過五人，同時加強入境限制。

彭博指出，台灣和新加坡是全球屈指可數在境內幾乎完全清除新冠病毒的國家和地區。如果疫情持續擴散而被迫重新實施更嚴格防控措施，這兩地這幾個月基本正常的社會生活將戛然而止。

台灣 新加坡 疫情

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