台疫情升溫 蔡英文籲不要恐慌「疫苗會陸續到位」

民進黨主席蔡英文在中常會前發表談話，呼籲民眾不要恐慌。（本報資料照片）

台疫情 升溫，本土案例暴增，民進黨主席蔡英文 今天在中常會前發表重要談話，呼籲民眾不要恐慌，她表示，目前防疫 物資和醫療系統都充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位。「我們也會協調相關部會和地方政府，共同強化防疫措施。」

蔡英文表示，這幾天疫情明顯升溫，周邊國家案例數也明顯增加，台也發生本土感染。在昨天疫情警戒升級之後，待會指揮中心的記者會，也會說明現在疫情狀況，並且就防疫作為會做說明並加強稽查。目前，防疫物資和醫療系統都是充足的，請大家放心，疫苗也會陸續到位，「我們也會協調相關部會和地方政府，共同強化防疫措施。」

蔡英文說，她也理解，更嚴格的防疫措施，難免影響大家的生活，也會讓大家擔心。但請民眾同胞不要恐慌，「我們一起用最嚴謹的態度、最大的警覺，配合指揮中心的指引來防疫。」

蔡英文說，她也要提醒大家，過去因為台團結防疫，才能夠一起度過危機，也讓台灣的防疫成績，被世界看到。此刻的挑戰依然嚴峻，請大家提高警覺、遵從指引，相信一定能夠團結度過挑戰。

蔡英文說，她也要特別提醒大家，這段期間會有一些來路不明的假訊息，請大家收到有疑慮的訊息時，請快查證，不要輕易轉發。她也會請指揮中心，加強正確訊息的宣導，請大家務必提高警覺。過去一年，全民同心，守住疫情；未來一年，更要守住台灣，保持穩健的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱。「團結防疫守台灣」，相信在大家通力合作之下，能再次度過這波疫情挑戰。