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直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

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台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

記者陳雨鑫／台北12日電
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣一口氣增加7名本土案例，其中6名是不明感染源，分為新北以及宜蘭兩群。今傳出基隆等地也出現不明感染源個案，等於台灣一周內出現三起不明感染源，衛福部長陳時中今接受立委質詢時，未否認基隆再傳出不明感染源確診個案，僅表示下午記者會說明。

陳時中表示，應該不是今天疫情記者會宣布升級，而是「近日」可能升到第三級警戒，並強調「有多少證據做多少事」。他不斷強調「台灣已經進入到一個嚴峻的階段」這不是開玩笑的，相信社區有更多隱形傳播鏈。

陳：恐有多條隱形傳播鏈

陳時中表示，疫情已經進入一個非常嚴峻的階段，現在應該要擴大區隔、積極篩檢。他相信不只兩條、應該有更多隱形傳播鏈。並表示各種不必要的批評在現在都沒有意義，現在是全民動員積極抗疫的時候。

陳時中表示，如果這次防疫圍堵失敗，台灣疫情有可能進入第三級。由於台灣過去從未將疫情警戒升級至第三級，也讓立委們相當緊張。陳時中表示，防疫圍堵失敗，就會進入到第三級。

第三級警戒條件為，單周出現3件以上社區群聚事件、或一天確診10名以上感染源不明的本土病例」。相關規範為外出時全程配戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上的聚會。陳時中今天上午10點半也將向立院告假，並召開專家會議。

不明感染源本土案例暴增，有專家建議應該普篩，立即圍堵疫情。陳時中回應，普篩只會讓情況變得更亂，不過現階段擴大篩檢是有必要的，擴大區域、積極篩檢，需要全民動員。他強調近幾日為擴散的關鍵，台灣現在的疫情已經進入到非常嚴峻的階段，各界現在對於指揮中心的批評都沒有意義，現在是要積極抗疫的時候，大家必須要提高警覺。

疫情 台灣 陳時中

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