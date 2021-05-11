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台灣德基水庫 水位創47年最低 翡翠水庫挹注石門水庫

聯合報記者／連線報導
台灣雲林縣湖山水庫水位直直落，現在不但水位交界線「黑白石」露出，裸露區甚至長草。記者陳苡葳／攝影
台灣雲林縣湖山水庫水位直直落，現在不但水位交界線「黑白石」露出，裸露區甚至長草。記者陳苡葳／攝影

台灣水情嚴峻，中部「供5停2」分區輪流供水11日進入第6周，台中德基水庫蓄水率剩2.8%，水位1325.63公尺，創47年來最低。台中緊急海水淡化「增量」，15日起日供1.3萬噸，30日起增到日供1.5萬噸。

石門水庫水位212.38公尺，創今年新低。桃園水情為黃燈，採減壓供水，水資局希望透過抗旱措施管控出水，到月底能維持穩定供水。

德基水庫水位探底，梨山民眾說「前所未見」。彰化市三民路、華陽里等地居民反映，他們早就在實施「供4停3」，累積多日碗盤不敢洗，一家人上好幾次廁所才沖，有的周日就搶水，自嘲是三等公民。水公司說，民眾若位管末端、巷弄內，或一窩蜂用水會排擠其他住戶用水，應改變使用習慣。

中區水資局說，台中抗旱包括伏流水日供3.05萬噸，5月再增可達日供6.05萬噸；工地水日供4.8萬噸，抗旱水井88口、約可日增11.5萬噸等，近期還有緊急海水淡化加入，延長供水時程。

石門水庫水位創今年新低。北區水資局說，目前翡翠水庫每天支援石門水庫80萬噸，石門水庫支援新竹每日20萬噸。

桃園市長鄭文燦說，石門水庫預估可撐到5月底，若6月水情依然不佳，二階限水可能性大幅提高。新竹已採取「類橙燈」減供政策，要求節水率提高到10%以上，工業用水大戶節水率達7%，備援計畫如地下水、埤塘水、河川水、放流水、工地水等五種水源全面啟用。

新竹市長林智堅說，中央將在頭前溪新增10口水井，預計可日增3.5萬噸水。另外，竹市客雅水資源中心將增RO儲水槽，預計一周內完工，儲水量可達135噸。

水情拉警報，雲林縣湖山水庫蓄水量昨為33%，有效蓄水量1680萬公噸。湖山水庫管理中心主任李炎任表示，因應水情變化，水庫每天供水量從原本約20萬公噸，現減為15.5萬公噸。

湖山水庫昨天水位已降至190.36公尺。水位下降，本為水庫水位交界線的「黑白石」也露出，部分裸露區甚至已長草。

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