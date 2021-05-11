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「美齡樓」是誰的財產？ 台灣黨產會：限30天收歸國有

記者劉宛琳／台北報導
台灣婦聯會美齡樓被黨產會認定為不當黨產，限30天內轉為國有。(記者曾原信／攝影)
台灣婦聯會美齡樓被黨產會認定為不當黨產，限30天內轉為國有。(記者曾原信／攝影)

台灣「黨產會」2018年認定婦聯會為國民黨附隨組織，隔年再認定婦聯會所收受的不當取得財產應移轉為國有。黨產會昨開會決議，要求婦聯社會福利基金會將婦聯會所在地美齡樓在30天內轉為國有，並指控婦聯會利用捐贈婦聯社福基金會的新台幣10.5億元向國民黨購置土地及蓋建物，該筆款項過去是勞軍捐，為不當取得之財產。

婦聯社福基金會強調，「美齡樓由婦聯社福基金會興建，產權全屬社福基金會，與婦聯會不相牽涉」，黨產會的沒收處分不具正當性，婦聯社福基金會將提起行政訴訟。

黨產會主委林峯正表示，美齡樓土地面積500坪，建物面積3000坪，公告現值6.8億元。婦聯會於1997年9月間捐助10.5億元成立婦聯社福基金會，並於1998年捐款6億元，作為購買土地經費。

經查，基金會與國民黨於1998年底所簽訂不動產買賣契約書載明，土地面積買賣總價款為6億元。

林峯正說，婦聯社福基金會取得土地後，婦聯會又於2003年捐款4.5億元予基金會，以婦聯社福基金會為起造人，建置位為台北市林森南路19號的美齡樓。

婦聯社會福利基金董事長張培士表示，黨產會的決定讓她非常詫異，因為婦聯社福基金會在政府評鑑優等，是純粹做社福工作的團體，林峯正稱基金會的成立是為了蓋美齡樓，完全是顛倒事實，是因為做公益所以需要場地，而基金會1997年成立，美齡樓2006年才啟用。

婦聯會主委雷倩表示，婦聯會的財產並非不當取得，且已針對黨產會的沒收處分提起行政訴訟，尚待法院審理；黨產會竟據以追殺婦聯社福基金會，除將提起訴訟依法抗爭外，並籲疫情當前，需同舟共濟，「黨產會該收手了」。

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