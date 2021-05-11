我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

調查：假帳號大軍進駐推特 將中國訊息推向世界

新增7本土 6感染源不明 台灣宣布進入社區感染 警戒升至第二級

記者楊雅棠、陳雨鑫、邱宜君／台北報導
宜蘭爆發遊藝場群聚感染事件，羅東鎮公所11日派員在遊藝場大樓周遭緊急消毒。記者潘俊宏／攝影
宜蘭爆發遊藝場群聚感染事件，羅東鎮公所11日派員在遊藝場大樓周遭緊急消毒。記者潘俊宏／攝影

華航、諾富特群聚案未歇，台灣11日新增7例本土個案，其中6人感染源不明，創下疫情一年多以來最慘紀錄，指揮中心指揮官陳時中宣布，「疫情已進入社區感染」，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，禁止百人以上室內集會，全國醫院及長照機構一律暫停探病，不過，即將於15、16日登場的國中會考不停辦，但家人親友不能陪考。

行政院長蘇貞昌11日上午急赴指揮中心開會，會前受訪時說，「台灣疫情有新的變化」，這一年多在全國齊心合力下防疫做得很好，但因為時間久了，大家有些鬆懈大意，呼籲「全國同胞該收心了」。

羅東遊藝場爆5人群聚

對於這次危機，新光醫院感染科主治醫師張藏能說，「防疫是破功了」，民眾皮應繃緊一點，未來一周為重要關鍵，若持續增加不明感染原因個案，那就大事不妙。

這6名不明感染源確診者包含兩起社區感染，一為宜蘭羅東遊藝場群聚，5人染疫，4女1男；另一為新北蘆洲個案（案1203）。陳時中初步研判，這6例與華航機師群聚感染無關。

宜蘭羅東爆發5人不明感染源群聚事件，羅東夜市入夜後人潮明顯銳減，店家站在門口，神...
宜蘭羅東爆發5人不明感染源群聚事件，羅東夜市入夜後人潮明顯銳減，店家站在門口，神情相當無奈。記者潘俊宏／攝影

羅東遊藝場群聚案指標個案為1202，台灣籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場，擔任大夜班工作。5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢並確診，Ct值20。

另3名個案（案1208、案1209、案1211）則為指標個案的女同事，年齡介於10多歲至40多歲；3人的Ct值分別為11、20、25。另一個案（案1210）為遊藝場常客，30多歲男性，5月9日有咳嗽、腹瀉等症狀，Ct值為12。

陳時中表示，指標個案跟案1211均在5月9日當天前後至同一家醫院就醫，醫師警覺性相當高，在得知同一工作場所出現兩名疑似個案，立即通報並採檢，才能在第一時間確診。衛生單位已匡列指標個案同住家人、同事及常客等37人為居家隔離對象，進行採檢。目前已採35人，4人陽性確診，17人陰性，14人檢驗中。

蘆洲個案近期無出國史

新北市社區感染個案為台灣籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9日因發燒至醫院就醫採檢確診，Ct值18。

外傳這名個案為新北市五股獅子會前會長，由於他近日頻繁參與會長選舉事務，常參加聚會、晚宴，還出席會長交接典禮，引發關注。

關鍵個案足跡 製表／陳雨鑫
關鍵個案足跡 製表／陳雨鑫

台灣 疫情 陳時中

上一則

WHA將登場 AIT臉書連續發文挺台參與

下一則

「美齡樓」是誰的財產？ 台灣黨產會：限30天收歸國有

延伸閱讀

台本土病例激增 停辦室外500人、室內100人以上集會

台本土病例激增 停辦室外500人、室內100人以上集會
確診再+4！清零2.0啟動 華航陸續停飛14天

確診再+4！清零2.0啟動 華航陸續停飛14天
新聞評論／蘇誇「有政府會做事」 諾富特出事卻踢皮球

新聞評論／蘇誇「有政府會做事」 諾富特出事卻踢皮球
華航貨運優先 保障產業命脈

華航貨運優先 保障產業命脈

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金
美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船

共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船