新增7本土 6感染源不明 台灣宣布進入社區感染 警戒升至第二級

宜蘭爆發遊藝場群聚感染事件，羅東鎮公所11日派員在遊藝場大樓周遭緊急消毒。記者潘俊宏／攝影

華航、諾富特群聚案未歇，台灣 11日新增7例本土個案，其中6人感染源不明，創下疫情 一年多以來最慘紀錄，指揮中心指揮官陳時中 宣布，「疫情已進入社區感染」，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，禁止百人以上室內集會，全國醫院及長照機構一律暫停探病，不過，即將於15、16日登場的國中會考不停辦，但家人親友不能陪考。

行政院長蘇貞昌11日上午急赴指揮中心開會，會前受訪時說，「台灣疫情有新的變化」，這一年多在全國齊心合力下防疫做得很好，但因為時間久了，大家有些鬆懈大意，呼籲「全國同胞該收心了」。

羅東遊藝場爆5人群聚

對於這次危機，新光醫院感染科主治醫師張藏能說，「防疫是破功了」，民眾皮應繃緊一點，未來一周為重要關鍵，若持續增加不明感染原因個案，那就大事不妙。

這6名不明感染源確診者包含兩起社區感染，一為宜蘭羅東遊藝場群聚，5人染疫，4女1男；另一為新北蘆洲個案（案1203）。陳時中初步研判，這6例與華航機師群聚感染無關。

宜蘭羅東爆發5人不明感染源群聚事件，羅東夜市入夜後人潮明顯銳減，店家站在門口，神情相當無奈。記者潘俊宏／攝影

羅東遊藝場群聚案指標個案為1202，台灣籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場，擔任大夜班工作。5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢並確診，Ct值20。

另3名個案（案1208、案1209、案1211）則為指標個案的女同事，年齡介於10多歲至40多歲；3人的Ct值分別為11、20、25。另一個案（案1210）為遊藝場常客，30多歲男性，5月9日有咳嗽、腹瀉等症狀，Ct值為12。

陳時中表示，指標個案跟案1211均在5月9日當天前後至同一家醫院就醫，醫師警覺性相當高，在得知同一工作場所出現兩名疑似個案，立即通報並採檢，才能在第一時間確診。衛生單位已匡列指標個案同住家人、同事及常客等37人為居家隔離對象，進行採檢。目前已採35人，4人陽性確診，17人陰性，14人檢驗中。

蘆洲個案近期無出國史

新北市社區感染個案為台灣籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9日因發燒至醫院就醫採檢確診，Ct值18。

外傳這名個案為新北市五股獅子會前會長，由於他近日頻繁參與會長選舉事務，常參加聚會、晚宴，還出席會長交接典禮，引發關注。