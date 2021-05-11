前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

台灣 前電視主播薛楷莉轉戰醫護領域，目前是加護病房護理師，碰過不少重症病患，她高齡超過90歲的外婆日前在家中突然沒有呼吸，她立即發揮專業，對外婆施作CPR（心肺復甦術），成功把外婆從鬼門關前搶救回來，她回憶此事至今仍心有餘悸，沒想過天天面對，有天急救對象竟會是自己的親人，而12日是國際護師節，她也盼能藉此讓大家知道實行CPR的重要。

薛楷莉說，外婆雖然高齡，但身體狀況還不錯，當天外婆服藥後就在輪椅上睡著，她覺得反常，因為外婆平常都過9點才就寢，「外傭把外婆推回床上睡覺，我跟過去看，怎知躺在床上的外婆竟全身發汗發冷。」她趕緊拿血壓機測量，卻讀不出血壓，接著她用手觸診外婆的頸動脈，發現沒有跳動，她立即意識到可能要開始評估要CPR急救。

她表示，臨床上若病人沒有意識、無呼吸、無脈搏就要啟動CPR，她發現外婆胸部沒有呼吸起伏，拍打外婆肩膀並刺激外婆的胸骨眉骨也沒反應，於是她立即請舅舅叫救護車，電話接通後，救護人員得知她是護理師，也請她先為外婆做CPR，她一邊做一邊在心中默念「快醒醒」，就在救護車抵達時，外婆終於恢復呼吸，她激動到眼淚狂流，而外婆也順利送醫，得以撿回一命。

影片來源：聯合新聞網

事後回想整個經過，她坦言急救當下心情五味雜陳，「我在醫院ICU重症病房，進來的病人都是生命徵象不穩定的，我天天幫這些病人跟死神拔河，把他們從鬼門關搶回來，沒想到竟然也有一天連自己的外婆也是。」她也貼心提醒，

現在很多醫院都有定期舉辦CPR+AED急救課程，一般民眾都可以去參加，但不是遇到每個倒地的病人都要做CPR，除非判斷因溺水、心臟病 、高血壓 、車禍、觸電、藥物中毒、氣體中毒、異物堵塞呼吸道等導致之呼吸終止，心跳停頓在就醫前，才可執行CPR(心肺復甦術)。至於 CPR何時可以停止？她表示要一直做到醫療救護人員到達，或傷患會自行呼吸為止。