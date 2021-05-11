台本土病例激增 停辦室外500人、室內100人以上集會

第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）

台出現六名不明感染源本土個案，指揮中心指揮官陳時中 宣布，自即日起至6月8日共四周，提升疫情警戒至第二級，以因應國內出現感染源不明本土病例致社區感染風險增加，防範發生持續社區傳播。

針對「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施如下：

一、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩 ，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

二、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規畫等措施，否則應暫緩辦理。

三、原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

四、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規畫等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

五、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

六、雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

指揮中心提醒，以上措施將由各目的事業主管機關及地方政府加強督導與稽查，請民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

即起至6月8日 醫院長照 機構禁探病

另外，指揮官陳時中宣布，除原於本(2021)年5月3日指揮中心新聞稿發布的北北桃地區所轄醫院與長照機構外，擴大至全國醫院與長照機構，即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。