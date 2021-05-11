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台疫情警戒升至第二級 新增7本土個案 6感染源不明

記者楊雅棠、陳雨鑫、邱宜君／台北報導
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）

疫情升溫，台11日一口氣新增七例本土新冠確定病例，其中六例為不明感染源（案1202、案1203，案1208至案1211)），包括一起遊藝場群聚事件；另一例為機師（案1187）接觸者(案1201)。

指揮中心表示，案1201為本國籍40多歲女性，為案1187同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1187檢驗確診，5月9日經衛生單位安排採檢後居家隔離，並於今日確診，Ct值22。目前初步掌握個案接觸者3人，皆已匡列為案1187之接觸者，故不重複匡列。

另外六名不明感染源的確診者中，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診，Ct值20。

鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診，案1208至案1211，17人陰性，10人檢驗中。

衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

指揮中心表示，案1208、案1209及案1211為案1202同事，其中案1208的Ct值11；案1209的Ct值20；案1211的Ct值25。三人皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形。案1210則為遊藝場常客，Ct值12，為30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

指揮中心指出，該五名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有新冠肺炎相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。

另外，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診，Ct值18；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

指揮中心指揮官陳時中宣布，自即日起至6月8日共四周，提升疫情警戒至第二級，以因應台出現感染源不明本土病例致社區感染風險增加，防範發生持續社區傳播。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，1210例確診，分別為1052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另案530移除為空號。確診個案中12人死亡、105人住院隔離中。

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