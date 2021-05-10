印度搭包機返台4確診

印度返台僑民10日搭乘日航班機轉機回台灣，班機臨時改降桃園機場，桃機緊急啟動檢疫SOP，旅客下機後，由防疫人員引導至專屬防疫候機室檢疫作業。記者季相儒／攝影

印度 疫情嚴峻，台灣 10日新增11例新冠肺炎境外移入病例中，有4名來自印度，分別為案1190至案1193，其中2人為本月8日搭醫療包機返台的外交官。指揮中心指揮官陳時中指出，未來境外移入病例勢必增加許多印度個案，印度入境者須集中檢疫，將提高警覺。

10日新增的11例境外移入案例，分別來自菲律賓、敘利亞以及印度。10日有29人自印度出發到日本轉機返台，指揮中心證實，該航班60人，其中29人有印度旅遊史，其中3人在過去14天內有疑似症狀，無症狀的26名乘客下午由兩台防疫巴士送往集中檢疫所。

兩名染疫外交官8日搭乘醫療專機自印度返台，10日確診，分別為案1190及1191，在當地檢出陽性，搭乘國際緊急醫療專機入境後即收治住院隔離及採檢，已掌握兩人返台後送就醫相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。

當天還有4名台灣公民及3名持居留證外籍者從印度搭機來台，其中4人通報近期有疑似症狀，採檢結果10日出爐，其中兩人確診，分別為案1192及1193，皆於今年3月至印度工作，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫。

外界擔心現有疫苗 對印度變異株無防護效果，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣已於第一時間圍堵確診者，若疫苗無效，需考慮新種疫苗或原有疫苗多打幾次，外傳雞尾酒疫苗模式，需要更多科學證據來證實效果。