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台諾富特群聚擴大 華航陸續停飛14天

記者楊雅棠、邱宜君、鄭媁、彭宣雅／台北報導
指揮中心10日公布華航清零計畫2.0，前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，也要全數檢疫14天。圖為執勤完回國的華航機組員。記者季相儒／攝影
指揮中心10日公布華航清零計畫2.0，前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，也要全數檢疫14天。圖為執勤完回國的華航機組員。記者季相儒／攝影

華航、諾富特群聚擴大，10日新增4名確診個案，包括1名機師、1名諾富特司機，以及日前確診機師的兩名家人；指揮中心宣布緊急對華航啟動「清零計畫2.0」，指揮官陳時中說，華航機師染疫已屬於多重病毒侵犯，只能採用大規模檢疫，讓機組員與社區區隔，擔心內部有尚未察覺的傳播鏈，因此改變計畫，新措施等於是讓華航「陸續停飛14天」，對航空業和機組員生活造成很大影響，「是痛苦的決定」。

部分客運航班取消 貨運優先

現階段華航已有300多名機師在居家檢疫中，若執行清零計畫2.0，估計影響人數持續攀升，華航幾乎形同停擺半個月。華航說，華航規畫將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天，並非全面停飛，會將部分客運航班取消，調度以貨運航班為優先，保障產業命脈。

行政院長蘇貞昌10日上午召集相關部會舉行防疫會議，他說，為穩定國內疫情，政府將推出清零計畫2.0措施，即刻執行。而華航等國籍航空公司在全球受疫情衝擊，供應鏈瀕臨斷鏈危機時，支撐住台灣的空中航路，華航為台灣1年來的防疫、外交、經濟成果付出，希望國人給予華航更多支持和鼓勵。

機組員風險、安全組禁混飛

陳時中說，「清零計畫2.0」包含前艙機組員全數召回檢疫，入境全至集中檢疫所；後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天；目前約90名機組人員在集中檢疫所中，回社區須檢疫滿14且採檢陰性。另外，要求風險組與安全組不得混飛。

10日確診的案1187，4月20日至22日曾執勤至美國，4月25日接受機師專案採檢為陰性，5月2日與案1183搭乘同一部車。5月6日發燒僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183的居家隔離接觸者，同日因發燒由衛生單位安排就醫採檢，10日確診，Ct值16。

陳時中說，研判搭車時談話或環境病毒造成傳播，列為本土個案的可能性高，但等整體圖像更清楚再判定，暫列感染源調查中。

華航、諾富特累積35人確診

案1186為40多歲的接駁車司機，4月23日至28日間曾分別接送兩名確診飯店員工。這位司機後配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，採檢為陰性，但在集中檢疫所時發燒、咳嗽及腹瀉，安排就醫採檢確診，Ct值20，10日確診。

至於案1186的傳染源，陳時中表示，雖追蹤到與案1128和1129的接觸史，但不排除在飯店內部被感染。諾富特於4月29日清空後，案1186即進入集中檢疫所，而案1119和1120為確診機師1105家人，研判此3例對社區無影響。

截至10日為止，華航、諾富特群聚累積35人確診，包括13名機師，1名空服員，6名諾富特員工及1名飯店外包商，共8起家庭群聚有14位家人被感染。

指揮中心10日公布，案1187曾於5月4日到餡老滿南港店用餐，該店隨即消毒關店1...
指揮中心10日公布，案1187曾於5月4日到餡老滿南港店用餐，該店隨即消毒關店1日，大樓也請清潔人員到場消毒。記者余承翰／攝影

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