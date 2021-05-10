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WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

中央社布魯塞爾10日專電
WHA網路報名今天截止，世界衛生組織連續第5年未邀請台灣。（中央社）
WHA網路報名今天截止，世界衛生組織連續第5年未邀請台灣。（中央社）

七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但在中國打壓下，WHA網路報名今天截止，世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣。

第74屆世界衛生大會將於5月24日召開，世界衛生組織向會員國及觀察員發出的開會通知函表示，需在今天完成網路報名，而世衛直至當地時間下午5時未向台灣發出邀請，自2017年以來連續第5年未邀請台灣。

世衛組織發言人今天以電子郵件回覆中央社記者查詢時說明，台灣在WHA的觀察員問題需由世衛194個會員國考慮及決定。

不過，外交體系不放棄在大會開始前持續爭取，外交部次長田中光今天稍早在立法院表示，「我們奮戰到最後一刻」。

今年國際支持台灣參與WHA聲量大增，G7外長5月5日在公報上表明支持台灣有意義地參與世衛組織論壇及WHA。此外，布林肯（Antony Blinken）5月7日發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，沒有排除台灣與會的合理理由。

但中國仍打壓台灣參與，中華人民共和國外交部發言人華春瑩今天表示，世界上只有「一個中國」，「台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理」。

台灣 世衛 中國

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