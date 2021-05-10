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哥本哈根高峰會 蔡英文：威權國家擴張使民主遭受威脅

記者丘采薇／台北報導
蔡英文今天以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。圖／台總統府提供
蔡英文今天以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。圖／台總統府提供

中華民國總統蔡英文今天以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。她表示，威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作，共同守護自由、法治、人權等共享價值，確保區域的安全及穩定；此外，「有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家。因此，我們勢須合作，以確保我們的供應鏈安全無虞，並維護全球經濟秩序。」

影片來源：YouTube presidentialoffice頻道

蔡英文表示，很高興和大家一起參加第四屆哥本哈根民主高峰會，首先感謝民主聯盟創辦人拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）再度邀請她與會發表演說，也謝謝各位一直以來力挺台灣，支持台灣的民主生活方式，「我們一定會和大家共同努力強化全球的民主。」

蔡英文說，上次會議後，世界已更警覺到威權國家的危險性，「他們為了擴張勢力，四處分化我們，侵蝕我們的自由。

就在今年3月，民主聯盟與今天峰會的一些貴賓因為捍衛人權而遭到制裁。然而，面對共享價值遭受挑戰，台灣和民主聯盟及所有捍衛自由的人士始終都會站在一起。」

蔡英文表示，「過往的經驗及歷史教訓告訴我們，面對威脅，我們絕對不能沈默以待，或置若罔聞，否則只會讓那些企圖破壞我們價值觀的人更加肆無忌憚。」她也說，維護民主、和平和穩定是必須共同承擔的責任，「我們必須攜手強化全球民主聯盟，守護自由、法治、人權和表達異議的空間。」

蔡英文提到，台灣因為堅持自由民主，已成假訊息攻擊、經濟脅迫、甚至是軍事威脅的標的。許多國際人士擔憂，上述的反民主伎倆可能引發衝突，特別是在印太地區。

蔡英文也說，台灣政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力，捍衛民主。此外，台灣也和全球夥伴密切合作，共同確保區域的安全及穩定。她保證，我國會克盡己力，無論是外來的侵略，或是疫情的挑戰，都不能動搖台灣強韌的民主制度，「但也要在此呼籲，全球的民主國家務必時時警戒，團結一致。」

蔡英文說，威權國家正在利用COVID-19（新冠肺炎）疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序。「我們已經看到，有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家。因此，我們勢須合作，以確保我們的供應鏈安全無虞，並維護全球經濟秩序。」

蔡英文也提到，世界衛生大會（WHA）及其他國際論壇長期排拒台灣的專家和政府官員，剝奪了台灣與國際社會分享經驗的機會。儘管如此，作為國際社會負責任的一員，台灣依然致力幫助有需要的國家。

蔡英文說，如今欣見民主國家團結捍衛共享價值，台灣深受鼓舞，也期待今年稍晚美國拜登總統倡議的民主峰會，以及英國主辦的七大工業國峰會，共同強化經濟合作。這些峰會在民主政體面臨前所未有挑戰的此刻，尤顯重要。

蔡英文說，美國向來是台灣主要的國際合作夥伴。台灣、美國和其他的全球合作夥伴，藉由「全球合作暨訓練架構」等平台，在公共衛生、氣候變遷、婦女賦權，以及其他許多重要議題上，深化合作。她也說，感謝歐洲各地朋友對我國的支持，近年來台灣與歐盟關係顯見長足的進展，「相信現在是我們協商雙邊投資協定的時候了。」

台灣 蔡英文 美國

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