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台灣首例 接種AZ才知懷孕 產檢無胎心音流產

記者楊雅棠／台北即時報導
死胎是否和新冠疫苗接種相關，仍待委員會進行研判。圖／本報資料照
死胎是否和新冠疫苗接種相關，仍待委員會進行研判。圖／本報資料照

AZ疫苗今開放65歲以上長者接種，但指揮中心公布截至今天上午的疫苗接種統計資料，新增一名嚴重不良事件。一名20幾歲女子，接種隔日後曾出現接種後常見不適，後得知懷孕且產檢皆無胎心音，經接種者同意，由醫師進行流產處置。指揮中心發言人莊人祥表示，目前國際文獻無死胎與疫苗接種相關的資料，還在進行判定。

莊人祥說，這名接種者於三月下旬接種，接種前一天驗孕結果為陰性。而個案接種後隔日雖曾出現不適，但為頭痛、發燒、肌肉痛、暈眩等常見不適。

等到四月中，個案進行第一次產檢時，才發現懷孕，但當時並無監測到胎兒心跳；五月初進行第二次產檢，懷孕九週，仍監測不到胎兒心跳，因此經過個案同意，由醫師予以過期流產的處置。

莊人祥說，個案先前也有流產的經歷，曾懷孕三次，懷有一子，目前在家休息。而國際上目前沒看到打疫苗跟流產有相關性，未打疫苗流產的背景值則為12.8％。而在2009年流感大流行時，也發現有很多打疫苗者流產的案例，但都未超過背景值。因此死胎是否和新冠疫苗接種相關，則靜待委員會進行研判。

目前AZ疫苗接種人數累計 9萬2049人，其中公費 6萬7289人、自費 2萬4760人。5月7日至5月9日新增37例不良事件，包含36件非嚴重不良事件、1例嚴重不良事件；累計438件不良事件，包括410件非嚴重不良事件、28件嚴重事件。

疫苗 肌肉 流感

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