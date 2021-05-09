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脫離大陸時期軍制…台防長令「軍團」改稱作戰區

記者洪哲政／台北報導
台灣國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。（本報資料照片）
台灣國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。（本報資料照片）

台灣國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖防衛指揮部、花東指揮部及第六、八、十軍團，即日起分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。國軍將正式脫離遷台後所遺留最後一個自中國沿用至今的軍制。

對於軍團軍銜廢止後可能的影響、此舉是否具有政治意涵？國防部昨天表示，有關組織及銜稱調整，尚屬研議階段，國防部不予說明。

知情軍方人士說，軍團是歷史留下來的名稱，運用在台澎防衛作戰已不切實際，國防部此舉是為結合「平戰一體」，但改銜後隊史仍能延續，只是名稱改變。據指出，邱國正近期經所屬提報後核定，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜正式廢止，澎湖、花東、第六、八、十軍團，分別改稱為第一至五作戰區。這項命令引發揣測，認為可能衝擊陸軍。

國軍「作戰區」編制，是國軍來台後因應台澎防衛作戰制定，第一作戰區是陸軍澎湖防衛指揮部「鎮疆部隊」、第二作戰區則為陸軍花東防衛指揮部「正義部隊」、第三作戰區為北部桃園的陸軍第六軍團指揮部「前鋒部隊」、第四作戰區為高雄旗山的陸軍第八軍團指揮部「干城部隊」、第五作戰區則為台中的陸軍第十軍團指揮部「崑崙部隊」。除一至五作戰區外，還有作戰分區，如台北關渡指揮部就稱之為台北作戰分區；蘭陽指揮部則為蘭陽作戰分區。

有將領認為，「軍團」是國軍中國時期沿用到台灣的軍制，過去是軍團指揮「軍」與「師」，而今軍與師編制早已廢止，只有陸軍軍團還在，並由陸軍中將擔任指揮官；西部三個主要作戰區，其中兩個作戰區隊徽就是中國大陸秋海棠圖形。

國防部 中國 台灣

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