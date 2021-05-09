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不一樣母親節 這名媽媽拿冤獄補償金請弱勢孩子

中央社台東縣8日電
前台東縣副議長林惠就（右）以冤獄補償金台東縱谷5鄉鎮受家扶扶助的弱勢家庭孩童，台東家扶致贈感謝狀。（民眾提供/中央社）
前台東縣副議長林惠就（右）以冤獄補償金台東縱谷5鄉鎮受家扶扶助的弱勢家庭孩童，台東家扶致贈感謝狀。（民眾提供/中央社）

台灣前台東縣副議長林惠就因12年前一起官司遭羈押51天後獲判無罪，她表示，這讓她深深體會弱勢者期待有人拉一把的心情，在母親節前夕，將冤獄賠償金招待弱勢孩童大啖西式自助餐。

今天中午來自台東縱谷5個鄉鎮的台東家扶中心扶助的弱勢家庭，共63戶、271名孩童在鹿鳴溫泉酒店享用5星飯店等級自助餐。鄉下孩子難得有機會到餐廳用餐，家扶中心主任鄭玉芬特別感謝林惠就的熱心招待。

林惠就說，明天是母親節，12年前的一場無妄之災，因被檢察官指涉背信和違反公司法遭羈押，當時受到冤枉的無助之感，以及骨肉的分離，讓她深刻體會到弱勢孩童期待有人拉一把的急迫感。

司法還她清白獲判無罪後，於去年獲得新台幣20萬4000元的冤獄補償金，她決定善用這筆補償金，讓它發揮最大效益，於是留到今年的母親節，宴請台東縱谷偏鄉弱勢孩童，讓他們感受到另一種關懷，過一個快樂的母親節。

鄭玉芳說，今天接受招待的縱谷地區鹿野、延平、海端、關山、池上等鄉鎮271名孩童大多數是隔代、單親家庭。很多小朋友，甚至到了國中、高中還是第一次走進5星級飯店，孩子都十分開心，也充滿感激。家扶也不忘提醒孩子們「要記得今天別人給的幫助，日後長大有能力時也要幫助需要幫助的人，讓善的力量可以延續」。

林惠就因為某飯店開發案遭台東地檢署檢察官指控涉背信和違反公司法，偵辦初期遭到收押51天。最後法官認為檢方指控沒有明確證據，因此獲判無罪。

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