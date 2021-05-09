暹羅貓染粉紅色犯眾怒 女大生關機學校也不管

女大生在社群網站炫耀將暹羅貓染成粉紅色，台灣動物保護行政監督聯盟截圖，批該名女大生拒絕說明，延誤至今讓貓健康風險提高。圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供

日前有女大學生將飼養的暹羅貓染成粉紅色，原因是不喜歡暹羅貓長大的毛色，還放在社群網站 炫耀，但在動物身上使用染劑有健康風險，引爆愛貓網友怒火。台灣 動物保護行政監督聯盟收到民眾檢舉，向新北市動保處了解狀況，但動保處說打電話給該學生數十通卻不接甚至關機，學校態度也消極不回應。

台灣動物保護行政監督聯盟說，民眾5月1日向新北市動保處檢舉新北市蘆洲區東南科技大學一名學生將飼養的暹羅貓染色，並拍攝動態放在社群，該民眾5月5日又向聯盟陳情，經聯盟向新北市動保處了解，動保處表示，有打電話給學生數十通，學生電話不接直接關機。

動保處再去電學校，但學校表示，基於保護學生個資 ，需要行文。新北市動保處第一時間行文學校、電信業者要求提供行為人個資，但至今天為止都尚未提供，這期間致電行為人、學校數通電話未獲回應。

台灣動物保護行政監督聯盟說，5月6、7日日打電話去教務處，由教務長汪以仁接聽，他說會詢問學生，並和學生事務處一同處理後再回覆，可見之前一周處理情況陷入膠著，也沒體認到染色對貓的健康風險。

聯盟表示，學校5月初已透過新北市動保處得知此事，應該積極溝通學生，並陪同學生向動保處說明，學生第一時間拒絕，就應該通知動保處，而不是延誤時間至今，讓貓健康風險提高。

根據陳情人轉述，該名女大生的老師也說這不關他的事、不想管，聯盟批評，可見學校不熟悉動保教育與對動保法律輕忽，應該給予譴責。