台灣藍鵲護巢心切 大學教授拍下路人被巴頭

位於陽明山上的文化大學，近來出現台灣藍鵲築巢下蛋，為了保護雛鳥，路過周遭的師生，常不經意地被「巴頭」襲擊。（王翔郁提供/中央社）

位於陽明山上的文化大學，近來出現台灣 藍鵲築巢下蛋，為了保護雛鳥，還會「巴頭」襲擊路過的師生，文化大學大眾傳播系教授王翔郁透過攝影 鏡頭，紀錄下這有趣的一刻。

王翔郁今天接受中央社電訪表示，大概5年前，時任文大校長的李天任有一天突然打電話給他，說校內發現保育類野生動物台灣藍鵲，邀請他一起來拍攝。王翔郁當時就從台中趕回，陸陸續續拍攝多年，發現台灣藍鵲每年4、5月都會到文大校園築巢育雛，約6、7月雛鳥長大後變會舉家離去，隔年再度回來。

王翔郁表示，一般鳥類是鳥爸、鳥媽護雛，台灣藍鵲則是會出動一整個家族，因此現在文大校園內看到的7、8隻藍鵲，應該都是同一家族。今年牠們的巢築在行政大樓外的一棵大樹上，離地面約10公尺，他平時就會拿這長鏡頭相機，在盡量不打擾的情況下，紀錄下藍鵲一家從築巢、下蛋、孵化到離巢的過程。

近來藍鵲護巢心切，路過周遭的師生，常不經意地被「巴頭」襲擊，王翔郁就拍下許多有趣的照片，事後還詢問學生的感想，有人感到驚訝，也有人已經見怪不怪。

除了「巴頭」，王翔郁還拍到藍鵲偷蛋的過程。原來架設器材是要拍攝在辦公室外築巢的金背鳩，卻意外紀錄下一隻藍鵲引開金背鳩母鳥，另一隻趁空檔迅速襲巢，當場吞下一顆蛋，並把另一顆叼到地上，隨後也一併吃掉。

王翔郁指出，藍鵲偷蛋是在4月初，推測是要築巢生蛋前，母鳥需要補充蛋白質等養分，才會去偷蛋吃。

王翔郁的照片被文化大學粉絲專頁分享，吸引許多學生留言分享。王翔郁還幽默地說：「華岡人（指文大師生）被國寶藍鵲打到頭，好像挺酷的，值得炫耀分享。」

王翔郁表示，生態攝影不容易，除了拍攝技術外，還要熟悉所拍攝動物的習性，平時用小型攝影機紀錄，算準孵化、離巢等特定時間，帶長鏡頭相機守候，才能拍下關鍵的一刻。