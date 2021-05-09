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布達佩斯市長發文 挺台參與世界衛生組織

中央社 / 倫敦9日專電

匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）在推特（Twitter）公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO），駐匈牙利代表劉世忠表達感謝。

卡拉松尼7日在推特發文表示，台灣在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）上做得很好，台灣的專業知識對世界衛生組織的工作有很大價值，能協助應對全球的衛生挑戰。

卡拉松尼說，21世紀面臨疫情大流行、氣候危機與空氣汙染，衛生正成為關鍵的政策議題。他最後加上#LetTaiwanHelp的標籤。

「讓台灣幫忙」活動由不同民主國家國會領袖、國會議員、跨國議會組織等，以同步或接力方式在推特及臉書（Facebook）等平台共同以主題標籤#LetTaiwanHelp齊聲為台灣仗義執言，呼籲世衛組織邀請台灣出席5月24日揭幕的世界衛生大會（WHA）。

卡拉松尼發文後，劉世忠在臉書轉發表示，感謝卡拉松尼支持台灣參與世界衛生組織，這是普世價值勝利。

外交部也轉推卡拉松尼發文，感謝他認同「讓台灣幫忙」活動，表示他支持台灣有權參與WHO會議、機制與活動，尤其是第74屆世界衛生大會，台灣政府與人民對此表達誠摯感謝。

近來國際頻頻聲援台灣，捷克參議院4月28日舉行全院會議，以58比0高票表決通過支持台灣參加世界衛生大會所有會議、機制和活動。法國參議院6日晚間更以304票贊成、0票反對，通過「台灣參與國際組織工作」決議案，極具歷史意義。

台灣 推特 參議院

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