印度疫情嚴峻 台籲僑胞利用現有商業航班返台

外交部表示，建議仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，盡速訂位搭機自印度返台。圖／美聯社

印度 新冠肺炎疫情 發展備受關注。外交部今天表示，建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，盡速訂位搭機自印度返台。

外交部指出，為確保在印度國人的健康安全，駐印度代表處隨時提供有關防疫、醫療以及經第三國轉機返國的班機等資訊，並已協助多名國人自印度搭機返國。

外交部指出，我國「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作，規畫於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，因相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

外交部說，基於當前印度疫情日益嚴峻，以及印度醫療體系與資源已難以負荷龐大需求，建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

目前「日本航空」在5月30日前，仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5／14、16、21、23、28、30），如需相關資訊或協助，請直接聯繫駐印度代表處副參事蔡添福(手機 ：9667005503)。

詳細資訊，請參考駐印度代表處網頁: https://www.roc-taiwan.org/in/post/9373.html

在印度的國人倘有其他協助的需求，請撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095，以獲得即時必要協助。