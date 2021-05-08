孤單母親節 台殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位 感動服務生

（取材自空軍官校官網、Dcard）

空軍F-5E戰機飛官羅尚樺懷孕的遺孀一家昨日到餐廳用餐，疑先為母親節 聚會，席間特意空下一個位置，上頭放了一隻泰迪熊。服務人員詢問是否為了小孩留座，豈知女主人冷靜地表示；「不是小朋友，那是走了的先生。」還為這個泰迪熊坐鎮的空位點了啤酒，並放置食物分享盤，彷彿男主人隨後將會入席。事後疑似為這家人點餐的餐廳侍者到「Dcard」版上留言披露目擊過程表示：「這大概是我見過最美的愛情了」。

有網友今天凌晨在網上以「這大概是我見過最美的愛情了」為名貼文說：今天在餐廳打工遇到一桌客人，是一家人來用餐一共六位，但有一個位置空著，席間放了一隻泰迪熊，桌上還備了餐具與自備的杯子，「仔細看熊熊穿了海巡署安檢的衣服」。而經追蹤飛官孕妻Instagram的網友辨識，那是空軍部訓隊學員的飛行服，造型類似海巡的橘色操作服。

空軍飛官羅尚樺孕妻為羅準備的專用水杯。（取材自Dcard）

疑擔任餐廳侍者網友在貼文中指出，他見席間這個「泰迪熊」空位，直覺反應地認為可能是兒童位置，為事先準備兒童專用杯盤，因此詢問席間「懷孕的客人」：「是小孩嗎？」豈知對方「用親切的口氣 摸了摸肚子說」：「不是小朋友，那是走了的先生。」

侍者大驚，心想：「當下我想說完蛋了，問了不該問的問題」，但網友隨後說，「但全程點餐都可以感受到那位媽媽，對生活依然抱持著熱情，舉手投足間都帶來正向的力量，其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因為我失禮的問題而導致不愉快」。

網友貼文說，這位孕妻讓服務人員準備分享盤放置在為夫婿留下的空位前，「還單點了一杯啤酒給先生喝」。他因此「點餐點到泛淚」，「發自內心的感受到她的美麗與勇氣，相信她會帶著即將到來的小孩，和全家人一直很幸福的過下去」。發文者的結論是：「這大概是我見過最美的愛情吧！」

貼文引來眾多網友留言，辨識出應是月前因空中擦撞而殉職的F-5E戰機飛官羅尚樺懷孕的遺孀，許多網友都表示正追蹤孕妻的Instagram，「我猜你看到的是最近離開的飛官老婆」，並留言稱「我也覺得他們的愛情好感動」、「看到哭是正常的嗎」。

空軍飛官羅尚樺失事前半個月才完成與孕妻的終身大事。（取材自臉書）

台東志航基地兩架F5E戰機在3月22日下午於屏東牡丹外海疑似空中擦撞墜海，跳傘的飛行員羅尚樺、潘穎諄雙雙殉職。空軍司令部4月10日於台東志航基地舉行殉職飛官羅尚樺烈士公祭典禮，總統蔡英文 出席頒贈褒揚令及慰問遺眷。羅尚樺遺體火化已送新店碧潭空軍烈士公墓安厝。空軍尚未公布全案初步調查報告。