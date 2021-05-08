我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

馬英九籲兩岸重開機 回歸原版九二共識

記者林汪靜／台北9日電
馬英九前總統8日出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會並上台致詞。（記者季相儒／攝影）
馬英九前總統8日出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會並上台致詞。（記者季相儒／攝影）

馬英九前總統昨天在「兩岸重開機，疫後新契機」研討會上致詞表示，若中共犯台，美日都希望「止戰重於參戰」，不以軍事介入為考慮，由此可見，台灣要靠自己避戰，重啟兩岸對話就是政府必要的選擇。他呼籲蔡英文總統回到「原汁原味的九二共識」，兩岸才能重啟對話、重新開機。

馬英九表示，去年8月馬英九基金會舉辦「國家不安全」研討會，提醒台海兵凶戰危，綠營人士卻批評他「恐嚇台灣」，但兩岸關係確實不斷惡化。5月1日出版的英國「經濟學人周刊，封面故事就是「台灣：全世界最危險的地方」，可見台灣身處戰爭邊緣，已是國際社會的共識。

不過，馬英九也表示，兩岸關係惡化，大陸也有責任。比如，2016年蔡英文上任後，12月中共軍機就開始在台海出沒，讓台灣民眾反感。

他指出，儘管疫情嚴峻且兩岸關係緊張，去年台灣對大陸出口仍達1514.5億美元，大幅成長14.6%，占台灣整體出口的43.9%，對大陸的出口依賴度達到歷史新高，這不僅暴露蔡政府任內兩岸經貿不僅未脫鉤，台灣反而更依賴大陸的事實。

過去民進黨經常罵他「傾中賣台，雞蛋只放在一個籃子裡」，蔡總統執政五年後，對大陸的出口依賴程度不降反升，「傾中賣台」程度遠超過他，既然如此，兩岸有何理由不能好好對話、和平合作？

他呼籲，兩岸「重新開機」，第一，重啟對話，一定要恢復或重建共同的政治基礎，美國與日本都希望兩岸重啟對話，所以兩岸雙方都有責任。

第二，回歸原汁原味的「九二共識」。馬英九強調，既然蔡英文無法拿出新的方案，就請她先回到2015年競選總統時喊出的「維持現狀」的政見：維持馬政府執政時的現狀，就是回到「原汁原味的九二共識」。

馬英九認為，目前兩岸之間缺乏互信，雙方有共同政治基礎就會有互信，回到兩岸各自的憲法與法律，就能找到出路。

陸委會回應表示，「九二共識」在北京當局定義下，「僅剩中華人民共和國的『一個中國原則』」。且歷史已經翻過一頁，無須再討論「九二共識」。

陸委會強調，請在野人士尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。

台灣 馬英九 蔡英文

上一則

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

下一則

孤單母親節 台殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位 感動服務生

延伸閱讀

蔡英文認養退役犬挨批特權 動保團體：扁馬都養流浪犬

蔡英文認養退役犬挨批特權 動保團體：扁馬都養流浪犬
核四封存7周年 蔡馬互轟前後不一

核四封存7周年 蔡馬互轟前後不一
蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談
馬英九重返彰化濕地 環團籲護藻礁應比照當年反國光

馬英九重返彰化濕地 環團籲護藻礁應比照當年反國光

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低