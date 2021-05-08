馬英九籲兩岸重開機 回歸原版九二共識

馬英九前總統8日出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會並上台致詞。（記者季相儒／攝影）

馬英九 前總統昨天在「兩岸重開機，疫後新契機」研討會上致詞表示，若中共犯台，美日都希望「止戰重於參戰」，不以軍事介入為考慮，由此可見，台灣 要靠自己避戰，重啟兩岸對話就是政府必要的選擇。他呼籲蔡英文 總統回到「原汁原味的九二共識」，兩岸才能重啟對話、重新開機。

馬英九表示，去年8月馬英九基金會舉辦「國家不安全」研討會，提醒台海兵凶戰危，綠營人士卻批評他「恐嚇台灣」，但兩岸關係確實不斷惡化。5月1日出版的英國「經濟學人周刊，封面故事就是「台灣：全世界最危險的地方」，可見台灣身處戰爭邊緣，已是國際社會的共識。

不過，馬英九也表示，兩岸關係惡化，大陸也有責任。比如，2016年蔡英文上任後，12月中共軍機就開始在台海出沒，讓台灣民眾反感。

他指出，儘管疫情嚴峻且兩岸關係緊張，去年台灣對大陸出口仍達1514.5億美元，大幅成長14.6%，占台灣整體出口的43.9%，對大陸的出口依賴度達到歷史新高，這不僅暴露蔡政府任內兩岸經貿不僅未脫鉤，台灣反而更依賴大陸的事實。

過去民進黨經常罵他「傾中賣台，雞蛋只放在一個籃子裡」，蔡總統執政五年後，對大陸的出口依賴程度不降反升，「傾中賣台」程度遠超過他，既然如此，兩岸有何理由不能好好對話、和平合作？

他呼籲，兩岸「重新開機」，第一，重啟對話，一定要恢復或重建共同的政治基礎，美國與日本都希望兩岸重啟對話，所以兩岸雙方都有責任。

第二，回歸原汁原味的「九二共識」。馬英九強調，既然蔡英文無法拿出新的方案，就請她先回到2015年競選總統時喊出的「維持現狀」的政見：維持馬政府執政時的現狀，就是回到「原汁原味的九二共識」。

馬英九認為，目前兩岸之間缺乏互信，雙方有共同政治基礎就會有互信，回到兩岸各自的憲法與法律，就能找到出路。

陸委會回應表示，「九二共識」在北京當局定義下，「僅剩中華人民共和國的『一個中國原則』」。且歷史已經翻過一頁，無須再討論「九二共識」。

陸委會強調，請在野人士尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。