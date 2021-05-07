專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

印度 確診、死亡病例再創新高，台僑人心惶惶。印度富來明大學社會科學系副教授劉奇峯7日接受本報越洋採訪表示，疫情 急遽升溫，「看社群就像在看訃聞，每一天都感覺死亡就在身邊」，印度台僑最近出現逃命潮，就怕印度政府5月中旬一旦宣布全境封鎖，想回家也回不了。

華航已全面停飛印度航班，台外交部日前表示，在印度的台灣人可搭乘每周兩班的日航或全日空，從德里或孟買出發，飛抵日本後再轉機返台；一趟超過6小時的航程，宛如印度台僑的「逃生」出口。在印度的台商、台僑約300人，最近大家在群組最關心的話題，不外乎「搭機返台的時間？」「回台後的檢疫程序為何？」

外交部7日表示，僑胞、台商返台班機安排，「目前積極協調處理中」。

重症的代表處外交人員，也還在與各方協調。劉奇峯指出，印度最近盛傳5月中旬將全國大封城 ，很多人急著在封城前逃離印度，外交部協調月底包機返台，但萬一近期宣布全國大封城，包機還能不能起飛都是變數。

3月疫情稍微舒緩，許多印度人重新恢復正常生活，相隔不到1個月，這次疫情來得又急又猛，有人口罩不離身，或乾脆關在家裡不出門，印度也延長宵禁時間，大家都感受到這次疫情來勢洶洶。

劉奇峯在印度第6年，去年看疫情新聞時，雖然嚴重，但總覺得離自己還有一段距離；4月疫情再爆發，他說，看社群就像在看訃聞，感覺死亡非常接近，他一位40多歲朋友5月初染疫身亡，學校過去1年也累計近十位同僚確診。

「就算想回台灣也是要賭命」，劉奇峯說，富來明大學位於印度中南部的浦那，距離德里超過1,400公里，一路到機場都是風險，從德里到台灣又要飛行6小時，即使想撤離也有高度風險，不如留在學校，等疫情降溫再出門比較安全。

印度孟買台商會長曾小莉說，大概一半的台商都想回台灣，有人不想冒險，因為從孟買到德里搭印度國內航空也要兩小時的航程，但是路上風險太高了，大家最近封在家裡，都已經習慣了。

曾小莉說，孟買之前封城兩周，疫情就降溫了，政府若積極封城，說不定到月底就好了；她在印度已經17年，這只是暫時高峰期，目前沒有任何一國宣布撤僑，「沒有那麼緊張」，不用過度渲染疫情。

為何印度疫情突然急遽升溫？劉奇峯說，去年疫情爆發時防疫比較嚴謹，路口有警察站崗，今年還可以運貨、出門購物；印度3月起大約1%的人打疫苗後，整體防疫心態就變鬆散，大家有錯覺，以為已經免疫了。

不過也有專家推估，可能是變種病毒傳播速度太快，但現在確切原因不明，也不清楚打疫苗有沒有效，「未知是最恐懼的」。