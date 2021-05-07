法參院挺台參與國際 蔡總統感謝

法國參議院以壓倒性票數通過挺台提案後，台駐法代表吳志中（右三）向提案的李察（右二）、葛里歐（右四）及多位長期挺台議員表達感謝。圖／台灣駐法代表處提供

法國參議院 6日晚間以304票贊成、無人反對的壓倒性票數，通過「台灣 參與國際組織工作」決議案，法國外交部國務員也當場表達法國政府支持該項決議案，並會在國際組織表達此一立場。這是法國參議院首度就友台提案表決獲全數同意，多位法國議員形容是「歷史性的一刻」。

表決結果可能激怒北京

法國參議院共有323名參議員 ，7日除19人棄權、未投票外，其他304人全投下支持票，獲得跨黨派廣泛支持，有十位參議員連番上台發言表達對台灣的支持。

蔡英文總統7日感謝法國參議院跨黨派，及法國政府對於台灣參與國際社會的大力支持。法新社報導，這項表決結果可能會激怒北京。

7日通過的「支持台灣參與國際組織工作」決議，鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），是由參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐及日前遭到中國駐法大使致函要求取消訪台行程的友台小組主席李察等參議員提出。

肯定台灣半導體重要性

葛里歐發言表示，台灣占全球最先進半導體產量超過8成8，法國汽車工業也需要台灣，以台灣對全球貿易與經濟的影響和重要性，及台灣擁有兩家享譽國際的航空公司，不應被排除在國際社會飛航安全及對環境保護與經濟發展各項倡議討論；且台灣旅客轉運量屢創新高，被排除於國際刑警組織之外令人遺憾，「在這樣情況下要怎麼有效打擊恐怖主義、反毒組織和各種國際犯罪？」

多位議員讚許台灣在全球疫情肆虐中抗疫成果亮麗，應讓台灣以專業回饋國際社會。

官員重申台海和平穩定

代表政府出席的外交部國務員勒莫因在最後回應時，也表達法國政府支持此一提案，並會在國內、歐洲以及全球支持台灣參與國際組織的立場，更重申台海和平穩定對人類的利益非常重要。

提案人之一的葛里歐會後接受中央社專訪時強調：「這次是全數通過，真是寫下歷史了，顯示參議員有多支持台灣」。卡里奧‧梅蘭也說，這是一個「歷史性的投票」、「投票一致通過，這是非常罕見且重要的」。

卡里奧‧梅蘭說，這次決議也向中國釋放了一個訊號，台灣並未被孤立，為了全人類的利益，應該要合作。

全程在場旁聽的駐法代表吳志中在表決通過後表示，這是歷史性時刻，身為歐盟重要國家的法國包括國會跟政府官員都表達對台灣的支持，有相當大的象徵意義，在場聆聽參議員的發言，更是讓他忍不住熱淚盈眶，「很高興也很榮幸能見證此一歷史時刻」。