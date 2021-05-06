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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

後疫情時代「供應鏈在地化2.0」全球卡位戰 台灣握契機

記者黃有容、賴昭穎、簡永祥／台北報導

供應鏈重組」自2018年下半年起，從美中貿易戰開打起頭，成為熱門關鍵字；隨之而來的疫情變數，更不斷考驗全球供應鏈應變能力，各國在「經濟安全」大旗下，都想建立自主供應鏈，台積電更首當其衝，不僅在全球車用晶片荒中不斷被點名，不光在台灣、美國、中國、日本都有重大投資計畫，連歐盟也頻頻對台積喊話招手。

美中貿易戰、疫情都促使全球區域化供應鏈成型，包括知名大廠蘋果、三星、Google、任天堂，或是筆電、汽車零組件、工具機、服飾品牌、醫療器材等產業，都逐漸採取「就地供應」的產銷體系，目前供應鏈還持續重組中，且未來還需不斷強化韌性，才能符合新的趨勢。

•台廠控股 調度多樣供應鏈

包括台積電決定啟動在美國亞利桑納州新建先進製程的晶圓廠作業，也計畫與日本經濟產業省合作，在東京近郊合資興建先進封測等；環球晶也宣布斥資逾1300億元，收購全球第四大矽晶圓廠德國世創公司，讓全球生產據點由原本的7國16個廠，增為10國20個廠，都是朝向區域化布局的明顯案例。

台灣安侯建業全球資產配置戰略中心主持人陳彩凰說，這波供應鏈重組有三種態樣，首先是在中國之外尋找第二生產基地；第二種則是雙供應鏈，在中國市場建立完整的產銷和管理體系，而在非中國市場的產銷管則只賣給美商；第三種態樣則是台灣需要趕快思考的，也就是以企業的母國作為控股中心，不限於單或雙供應鏈，而是作為產銷中心調度出很多供應鏈。

•供應鏈移轉 多重風險待解決

不過，這次供應鏈重組，已是最佳解了嗎？貿協示警，「供應鏈移轉」還不能解決韌性不足的問題，對未來包括環境風險、政治與政策風險、物流風險等新風險交錯、甚至可能同時發生，為了增強韌性而轉型的供應鏈需要「2.0」的新策略。

以全球車用晶片缺貨為例，其起因為「預測失準」導致的供需失衡，貿協表示，預測失準是由於多維且動態的供需變數難以掌握，如疫情影響前景展望、宅經濟與遠距需求爆發、新興科技、產能滿載等，揭示供應鏈需要更多前瞻的預測能力與敏捷的應變能力。

•蘇伊士卡船 催生供應鏈通膨

而蘇伊士運河發生的長賜輪擱淺事件，放大了疫情後海運缺櫃、港口壅塞狀況，使長鏈物流受到打擊。同時，這些供應鏈現況的不足，進一步衍生缺貨與缺櫃造成的「供應鏈通膨」。

貿協表示，造成供應鏈通膨的原因有四：原物料價格上漲、貨櫃供不應求造成運費上漲、貿易戰關稅壓力，與零件短缺導致成本上漲，也就是說，「短缺」就是主因，這使廠商囤貨，又更加劇短缺問題。

美中貿易戰以及疫情，促使全球區域化供應鏈成型，包括鴻海、華碩、仁寶都在越南重啟布...
美中貿易戰以及疫情，促使全球區域化供應鏈成型，包括鴻海、華碩、仁寶都在越南重啟布局。圖為越南Vingroup集團在河內近郊的工廠。（路透）

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