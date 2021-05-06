台灣逾65歲可打公費AZ疫苗

華航、諾富特群聚事件擴大，再度放寬AZ疫苗接種對象，下周一起，340多萬名65歲以上民眾可公費打疫苗。圖為台灣東奧媒體採訪團接種疫苗。本報資料照片

華航、諾富特群聚風暴持續擴大，6日又新增1名本土個案（案1174），為飯店工程部員工，曾與飯店房務部主管（案1120）及房務部女經理（案1129）開會聯絡，初步認定因此而感染。全案已造成29人染疫，包括11名機師、1名空服員、5名飯店人員、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人）。

1確診者社區活動 達12天

由於這起群聚感染中，案1120在社區活動時間長達12天，指揮中心指揮官陳時中 估計至少需觀察到5月17日，才知道社區是否安全。

陳時中說，案1174為本國籍30多歲男性，於4月29日配合諾富特飯店清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性，但5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛。4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢並確診，Ct值為17。個案發病前兩天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

至於這名員工在旅館內的足跡，陳時中說，「就是（在公共區域）跑來跑去，但不會進到房間。」該個案與房務部互動密切，常與房務部主管開會，初步認定因此被感染。

住1館一般住客 有感染風險

由於5名染疫飯店員工常活動於諾富特飯店1、2館間，曾經住在1館的一般住客是否可能被感染？陳時中說，「確實有風險」，因此回溯到4月15日曾在旅館的員工和住客均須居家檢疫，觀察時間還沒到，「我們就持續觀察」。

此外，針對諾富特飯店的管理權責，6日傍晚指揮中心與桃園市政府、民航局、華航等開會，因尚有行政程序事項需處理，指揮中心預計7日對外說明。

擴大接種 庫存尚有24萬劑

另截至5月6日，台灣 AZ疫苗 庫存量尚有24萬劑，陳時中宣布，自10日（下周1）起，擴大接種第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員，約20.8萬人）、第8類對象（65歲以上長者、348.5萬人）。為提升接種可近性，指揮中心已在全台設置330個接種點。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳呼籲，從下周起，65歲以上長者應踴躍接種新冠疫苗，以韓國為例，年長者打1劑AZ疫苗，就擁有八成以上保護力，接種第二劑後，保護力更高。

因應這波華航群聚事件，總統蔡英文6日下午赴指揮中心視察，鼓舞防疫團隊士氣。她會後表示，多個案例分布在不同縣市，「中央地方都要提高警覺」，強調「疫苗接種者越多，台灣越安全」。

除華航、諾富特群聚案擴大外，台灣6日一口氣新增12例新冠肺炎境外移入個案（案1162至案1173），分別自菲律賓、越南及印尼入境，主要為來台工作的移工及漁工。