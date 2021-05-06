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駁中共恐6年內攻台 卜睿哲：能力不等於意圖

中央社華盛頓5日專電
前美國印太司令部司令戴維森3月預測中共恐在6年內攻台，但華府智庫兩岸專家卜睿哲（圖）5日反駁表示，有能力不等於有意圖，中國若對台發動軍事行動，將讓美中關係徹底惡化。（取自全球台灣研究中心視訊活動畫面/中央社）
前美國印太司令部司令戴維森3月預測中共恐在6年內攻台，但華府智庫兩岸專家卜睿哲（圖）5日反駁表示，有能力不等於有意圖，中國若對台發動軍事行動，將讓美中關係徹底惡化。（取自全球台灣研究中心視訊活動畫面/中央社）

美國印太司令預測中共恐6年內攻台，華府兩岸專家卜睿哲5日說，有能力不等於有意圖，若中國對台發動軍事行動，不只美中關係會跌落谷底，日本對中態度也將變非常負面。

美國在台協會（AIT）前理事主席、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）今天出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）線上活動，宣傳新書「艱難的選擇：台灣對安全和美好生活的追求」。

由於台灣海峽情勢近來備受矚目，台灣也被「經濟學人」雜誌點名是「地球上最危險地方」，有與會者關切，為何前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）會做出中共恐在6年內攻台的預測。

卜睿哲回應表示，不清楚戴維森為何會做此預測，美國情治單位擁有許多關於中國軍事能力的資訊，但「能力不等於意圖」。

卜睿哲說，懷疑即使是情治圈，都沒有太多中國可能何時攻台的資訊。因為答案是在中國國家主席習近平心中，最終還是由他來決定。不過，若中共對台發動大規模軍事行動，則會讓美中關係從目前的「有些負面」，徹底轉變成「完全負面」。

不只如此，卜睿哲警告，中共若發動攻擊，也會改變自身與大部分亞洲國家、乃至全世界的關係，尤其是日本。他說，日本對中國態度可能因此朝非常負面方向發展。

至於中國或台灣能採取什麼實際可行步驟，讓兩岸氣氛變得較正面，卜睿哲說這是個難題。

卜睿哲認為，北京能做的就是停止為兩岸對話設下先決條件，不要提出明知台灣無法達成的要求，有些事才會有可能性。但他說，不確定此提議是否「實際」，因為中國仍相信設先決條件是有用的策略。

卜睿哲緊接著說，另一個能有助改善兩岸氣氛的，就是北京停止用派遣共機侵犯台灣防空識別區（ADIZ）回應美台關係或台灣政壇的任何發展。他直言，這麼做無法改善情況，只會讓事情更糟，北京是時候收斂一下。

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