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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

華航、諾富特群聚又增1本土 飯店工程部員工染疫

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫／台北報導
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

華航、諾富特群聚案又擴大，今又新增一名本土個案，為機場防疫旅館工程部員工（案1174）。

指揮官陳時中說，新增的飯店員工為台籍30多歲男性，近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120房務部主管及案1129房務部女主管有密切接觸。

案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診，Ct值17。由於個案發病前兩天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

該旅館截至目前共計5名員工確診，包括案1120、案1127至案1129、案1174；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性（案1145，外包員工）、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

截至目前台累計1173例確診，分別為1028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另案530移除為空號。確診個案中12人死亡、86人住院隔離中。

旅館 檢測 防疫

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