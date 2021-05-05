6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍

印度新德里一處錫克教寺廟5日改建成臨時醫院，準備收治新冠病患。印度每日新增病例太多，醫療體系已無法應付。（路透）

印度疫情 嚴峻，朝野立委關切台駐印度代表處員工的健康，內部知情人員指出，印度疫情遠比媒體上呈現的嚴重，「走在路上隨時可能看到遺體，住家隔壁就可能有遺體抬出」，這些是在台北外交部的官員感受不到的，「很多駐外人員和僑胞都想回台灣 ，可是外交部沒有作為」。

知情人士表示，外交部說外館分組分流上班的說法「並非事實」，代表處員工仍被要求上班，甚至周末也要加班；印度人防疫觀念沒有那麼嚴謹，至今還是有人不戴口罩，「隱藏的」疫情不知道有多少，連代表處的印度籍雇員也不喜歡戴口罩，台灣員工看了很擔心。

知情人士指出，外交部5日說代表處共6人確診，兩人是台灣籍員工、4人是雇員，4名雇員是先前確診，確診的兩名台灣員工其中1人是台駐印度外交高官，是台灣籍員工確診第一人，不只和第二位確診的台灣籍員工有工作往來，和其他人也有面對面互動，外交高官確診消息傳出後，和他接觸過的人都很擔心。

內部人士表示，不只僑胞想回台灣，代表處也有人想回台灣，特別是看到其他國家撤僑和開放駐印度外交官回國，有代表處人員住家隔壁就有遺體抬出，街上也隨處可見遺體，代表處多人上個月施打疫苗後出現身體不適，種種狀況都讓駐外人員身心承受巨大壓力，但向代表處高層詢問是否能回台灣，得到的答案居然是「勤洗手、多噴酒精就好」。這名人士說，高層無情的回答，讓他們感到絕望。

這名人士表示，外交部5日說會安排包機載回在印度人員，但包機往返需要一些程序，印度現在疫情嚴峻，政府效率也不快，再加上其他行程，最快也是月底成行，「但我們能撐到那個時候嗎？我不知道」，外交部官員在國會回答的內容讓他們聽了很難過，之前甚至還說代表處會幫確診台商「喬病床」，「印度高官都喬不到了，我們怎麼喬得到？」外交部的官員不在第一線，所以才感受不到印度疫情的嚴重。

據了解，外交部對外表示外館實施分組分流上班，但印度代表處執行分組分流的是當地雇員或是其他單位的派員，外交部的員工還是被要求要到代表處上班，甚至連周末都要加班，大家在辦公室都碰得到，照樣辦公、吃飯等，一直到連續兩位台灣籍員工確診後，外交部才開始緊張，實施居家辦公，但代表處已人心惶惶。

有代表處員工表示，無論是分組分流、還是居家辦公，對外交部人員來說都很難做到，有些工作需要的資料不可能帶回家，會用到的設備也不可能搬回家做，所以還是須到辦公室，上班的時候難免會擔心。