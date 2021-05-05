我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍

記者徐偉真／台北報導
印度新德里一處錫克教寺廟5日改建成臨時醫院，準備收治新冠病患。印度每日新增病例太多，醫療體系已無法應付。（路透）
印度新德里一處錫克教寺廟5日改建成臨時醫院，準備收治新冠病患。印度每日新增病例太多，醫療體系已無法應付。（路透）

印度疫情嚴峻，朝野立委關切台駐印度代表處員工的健康，內部知情人員指出，印度疫情遠比媒體上呈現的嚴重，「走在路上隨時可能看到遺體，住家隔壁就可能有遺體抬出」，這些是在台北外交部的官員感受不到的，「很多駐外人員和僑胞都想回台灣，可是外交部沒有作為」。

知情人士表示，外交部說外館分組分流上班的說法「並非事實」，代表處員工仍被要求上班，甚至周末也要加班；印度人防疫觀念沒有那麼嚴謹，至今還是有人不戴口罩，「隱藏的」疫情不知道有多少，連代表處的印度籍雇員也不喜歡戴口罩，台灣員工看了很擔心。

知情人士指出，外交部5日說代表處共6人確診，兩人是台灣籍員工、4人是雇員，4名雇員是先前確診，確診的兩名台灣員工其中1人是台駐印度外交高官，是台灣籍員工確診第一人，不只和第二位確診的台灣籍員工有工作往來，和其他人也有面對面互動，外交高官確診消息傳出後，和他接觸過的人都很擔心。

內部人士表示，不只僑胞想回台灣，代表處也有人想回台灣，特別是看到其他國家撤僑和開放駐印度外交官回國，有代表處人員住家隔壁就有遺體抬出，街上也隨處可見遺體，代表處多人上個月施打疫苗後出現身體不適，種種狀況都讓駐外人員身心承受巨大壓力，但向代表處高層詢問是否能回台灣，得到的答案居然是「勤洗手、多噴酒精就好」。這名人士說，高層無情的回答，讓他們感到絕望。

這名人士表示，外交部5日說會安排包機載回在印度人員，但包機往返需要一些程序，印度現在疫情嚴峻，政府效率也不快，再加上其他行程，最快也是月底成行，「但我們能撐到那個時候嗎？我不知道」，外交部官員在國會回答的內容讓他們聽了很難過，之前甚至還說代表處會幫確診台商「喬病床」，「印度高官都喬不到了，我們怎麼喬得到？」外交部的官員不在第一線，所以才感受不到印度疫情的嚴重。

據了解，外交部對外表示外館實施分組分流上班，但印度代表處執行分組分流的是當地雇員或是其他單位的派員，外交部的員工還是被要求要到代表處上班，甚至連周末都要加班，大家在辦公室都碰得到，照樣辦公、吃飯等，一直到連續兩位台灣籍員工確診後，外交部才開始緊張，實施居家辦公，但代表處已人心惶惶。

有代表處員工表示，無論是分組分流、還是居家辦公，對外交部人員來說都很難做到，有些工作需要的資料不可能帶回家，會用到的設備也不可能搬回家做，所以還是須到辦公室，上班的時候難免會擔心。

一名新冠病患1日戴著呼吸器，坐在新德里聖家醫院急診室病床上。（路透）
一名新冠病患1日戴著呼吸器，坐在新德里聖家醫院急診室病床上。（路透）

印度 台灣 疫情

上一則

台灣16例英國變異株 來自3起不同感染源

下一則

近水樓台讓老闆讀高中女兒懷孕 司機涉妨害性自主

延伸閱讀

G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離

G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離
印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬
外交部以防疫為由阻擋 謝長廷：很想回去講個痛快

外交部以防疫為由阻擋 謝長廷：很想回去講個痛快
看印度疫情 感歎放任和不公

看印度疫情 感歎放任和不公

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
一名男子自稱從中國福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，2日凌晨在台中港碼頭被發現。（記者游振昇／翻攝）

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

2021-05-02 01:21
有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住。(翻攝葉元之群組)

台染疫飯店員工爆料 一般客房卻偷藏隔離客人

2021-05-01 02:30
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世