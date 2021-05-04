HFX論壇宣布 蔡英文為2020年「馬侃獎」得主

哈利法克斯國際安全論壇(HFX)宣布蔡英文為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。(美聯社資料照)

全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、哈利 法克斯國際安全論壇（HFX）今天正式在推特發布影片，宣布蔡英文 為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

第13屆HFX論壇年會訂於11月19日至21日在加拿大 哈利法克斯市（Halifax）舉行。這將是HFX第3度頒發馬侃公共服務領袖獎（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。

這個獎項前兩次均在年會中頒發，由論壇董事、已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）遺孀辛蒂（Cindy McCain）頒獎。

HFX is proud to announce the winner of the 2020 John McCain Prize for Leadership in Public Service. https://t.co/mXZO07sbXy — Halifax The Forum (@HFXforum) May 4, 2021

馬侃獎第一次是在2018年頒給希臘列士波斯島（Lesbos）人民，以表彰他們拯救難民的義舉；第2次是在2019年頒給香港公民示威群眾，嘉勉他們為保有權利、推動民主改革而抗爭。但HFX決定頒發馬侃獎給蔡總統，歷經高度戲劇化發展，引發美加台各方眾多議論與關注。

4月11日，美國政治新聞網站Politico率先報導，指總部位於美國華府的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）因打算頒發「馬侃獎」給蔡英文，捲入加中關係僵局；加拿大政府擔心激怒中國，揚言將不再贊助該論壇。

多位知情人士向媒體透露，HFX原訂去年底宣布頒獎給蔡英文。在媒體報導加國政府擔憂激怒中國，擬撤銷對HFX的贊助之後，加國眾議院即於4月15日全院無異議通過提案，同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也在同日於全院質詢時明確表示，政府會持續贊助HFX。該動議是由加拿大保守黨影子外交部長、眾議員莊文浩（Michael Chong）提出。

動議全文指出：「眾議院同意哈利法克斯國際安全論壇副主席聲明，即台灣總統蔡英文是受人尊敬的國際領導人，是台灣第一位女總統，也是全球民主的堅定倡導者，她無疑是馬侃公共服務領袖獎的理想人選；呼籲即使該論壇將馬侃獎授予蔡英文總統，政府應繼續向該論壇提供當前水準的資助。」

據加拿大環球郵報（The Globe and Mail）報導，加拿大國防部2019-20年度對HFX論壇的年度捐款約為300萬加幣（約244萬美元）。

2020年11月，台外交部長吳釗燮和行政院政務委員唐鳳曾分別應邀在HFX論壇線上年會致詞。其中，吳釗燮是參加不公開會議，唐鳯參加以智慧財產權為主題的會議。