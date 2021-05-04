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HFX論壇宣布 蔡英文為2020年「馬侃獎」得主

中央社多倫多3日專電
哈利法克斯國際安全論壇(HFX)宣布蔡英文為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。(美聯社資料照)
哈利法克斯國際安全論壇(HFX)宣布蔡英文為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。(美聯社資料照)

全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今天正式在推特發布影片，宣布蔡英文為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

第13屆HFX論壇年會訂於11月19日至21日在加拿大哈利法克斯市（Halifax）舉行。這將是HFX第3度頒發馬侃公共服務領袖獎（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。

這個獎項前兩次均在年會中頒發，由論壇董事、已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）遺孀辛蒂（Cindy McCain）頒獎。

馬侃獎第一次是在2018年頒給希臘列士波斯島（Lesbos）人民，以表彰他們拯救難民的義舉；第2次是在2019年頒給香港公民示威群眾，嘉勉他們為保有權利、推動民主改革而抗爭。但HFX決定頒發馬侃獎給蔡總統，歷經高度戲劇化發展，引發美加台各方眾多議論與關注。

4月11日，美國政治新聞網站Politico率先報導，指總部位於美國華府的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）因打算頒發「馬侃獎」給蔡英文，捲入加中關係僵局；加拿大政府擔心激怒中國，揚言將不再贊助該論壇。

多位知情人士向媒體透露，HFX原訂去年底宣布頒獎給蔡英文。在媒體報導加國政府擔憂激怒中國，擬撤銷對HFX的贊助之後，加國眾議院即於4月15日全院無異議通過提案，同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也在同日於全院質詢時明確表示，政府會持續贊助HFX。該動議是由加拿大保守黨影子外交部長、眾議員莊文浩（Michael Chong）提出。

動議全文指出：「眾議院同意哈利法克斯國際安全論壇副主席聲明，即台灣總統蔡英文是受人尊敬的國際領導人，是台灣第一位女總統，也是全球民主的堅定倡導者，她無疑是馬侃公共服務領袖獎的理想人選；呼籲即使該論壇將馬侃獎授予蔡英文總統，政府應繼續向該論壇提供當前水準的資助。」

據加拿大環球郵報（The Globe and Mail）報導，加拿大國防部2019-20年度對HFX論壇的年度捐款約為300萬加幣（約244萬美元）。

2020年11月，台外交部長吳釗燮和行政院政務委員唐鳳曾分別應邀在HFX論壇線上年會致詞。其中，吳釗燮是參加不公開會議，唐鳯參加以智慧財產權為主題的會議。

蔡英文 加拿大 哈利

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