HFX論壇宣布 蔡英文為2020年「馬侃獎」得主

全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、哈利 法克斯國際安全論壇(HFX)今天正式在推特發布影片,宣布蔡英文 為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

第13屆HFX論壇年會訂於11月19日至21日在加拿大 哈利法克斯市(Halifax)舉行。這將是HFX第3度頒發馬侃公共服務領袖獎(John McCain Prize for Leadership in Public Service)。

這個獎項前兩次均在年會中頒發,由論壇董事、已故美國聯邦參議員馬侃(John McCain)遺孀辛蒂(Cindy McCain)頒獎。

HFX is proud to announce the winner of the 2020 John McCain Prize for Leadership in Public Service. https://t.co/mXZO07sbXy