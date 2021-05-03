太魯閣號美籍罹難者父母公開信 籲追台鐵法律責任

台鐵太魯閣號事故造成一名美籍人士蘇芮喪生，蘇芮父母發出公開信。(中央社/擷自影片)

台鐵太魯閣號 事故造成一名美籍人士蘇芮（Senead Short）不幸喪生。時代力量立委王婉諭公開蘇芮父母的公開信，信中指出，台鐵的法律責任應追究到底，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾安全。

台鐵太魯閣號事故屆滿1個月，台鐵確定參考普悠瑪事故賠償金代位求償，加上衛福部募得的善款，每名罹難者可由家人領取超過新台幣3000萬元（約107萬美元）。

蘇芮的父母委託大恆國際法律事務所律師陳孟秀協助處理後續訴訟程序。王婉諭今天偕陳孟秀舉行記者會，質疑金錢不該被視為人命的合理賠償，並透過影片公開蘇芮父母的公開信談話。

蘇芮父母在公開信中指出，他們的女兒蘇芮是個滿懷熱情、堅定追求人生各種冒險與可能性；然而這道閃耀的光芒卻在24歲時，在太魯閣號事件中不幸罹難。

公開信指出，蘇芮原先計畫在台灣 耕耘後，回研究所攻讀國際關係，由於對國際外交懷抱興趣，期待自己有朝一日能夠成為美國大使；這世界上所有美好的詞，都不足以形容她的女兒，但蘇芮卻離開了他們，讓他們只能在失去她的傷痛中度過餘生。

蘇芮父母的公開信指出，之所以要追究台鐵的法律上責任，是為了台鐵未來的安全性，並預防日後發生其他悲劇；無論是新台幣3000萬元、或者1500萬元，都是筆不小的金額，但不應該視為對他們女兒性命的合理賠償。

公開信件強調，他們關注的並不是賠償金額，認為台鐵因重大過失而生的金錢賠償，應用於成立基金會，紀念蘇芮並幫助世界各地的人；此外，必須對台鐵的法律責任追究到底，使台鐵承擔更大的賠償義務，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。

王婉諭指出，這次事故交通部及台鐵局都責無旁貸，應對台鐵總體檢的項目徹底地重新檢查，建議應該讓外部專家組成改善小組，實質查驗台鐵體檢項目的改善方式。

王婉諭表示，台鐵改革時應引入基層的聲音，不能讓台鐵「球員兼裁判」，否則改革會出現盲點。

王婉諭也提到，她從部分罹難者家屬方得知，台鐵除了一開始的賠償金250萬元及10萬元慰問金外，後續沒再向家屬們主動進一步說明，家屬大多都是從媒體得知各種賠償的最新資訊，要求台鐵應主動第一時間聯繫。