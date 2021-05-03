台積電董座劉德音：美應投入製造業 而非移動供應鏈

台積電董事長劉德音。本報系資料照

台積電董事長劉德音遠距接受美國 哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目的訪問2日播出，他說，台積電去年底聽說晶片 短缺時，試圖「擠出」儘可能多的晶片給汽車製造商。

劉德音表示：「如今我們認為我們提前了兩個月，到6月底、我們可以趕上客戶的最低要求。」

主持人史塔兒（Lesley Stahl）問：「你是說，車用晶片短缺兩個月後能落幕嗎？」根據CBS報導，供應短缺的問題要到2022年初才能緩解。

劉德音回覆：「不。會有時間落差。尤其是車用晶片，供應鏈又長又複雜。供應要花上大約7到8個月。」

史塔兒再問：「美國人是否該該擔心，今日大多數晶片都在亞洲製造？」

劉德音答：「我理解他們的疑慮。但這與在亞洲或不在亞洲無關，因為無論生產地點在哪裡，都會出現短缺，因為這是新冠疫情的關係。」

史塔兒追問：「但英特爾的基辛格談到供應鏈有必要再平衡的問題，因為全世界有太多、如此之多的晶片在亞洲製造。」

劉德音說：「我認為美國應該追求跑得更快，投資在研發，培養出更多博士、碩士、學士投入此一製造業，而非移動供應鏈，那樣做成本太高、不具生產力，會減緩創新，因為--大家緊守自己的技術，放棄全球合作。 」

CBS報導，在全球合作的世界裡，會有激烈競爭。英特爾宣布投資200億美元蓋新晶圓廠的數天後，台積電宣布，未來3年斥資1000億美元在研發，升級，並在英特爾後院的亞歷桑納州鳳凰城蓋新廠，台積電會在那裡生產蘋果公司（Apple）需要、但美國製造不出來的晶片。

劉德音說：「這是很大的投資。」

但根據CBS，為汽車、iPhone和管理核武物資的超級電腦供應晶片的台積電頭上籠罩陰影；中國國家主席習近平一直威脅要拿下台灣 。最極端狀況可能是中國入侵台灣，控制台積電，此事有可能迫使美國防衛台灣，如同30年前防衛科威特一樣，那時為的是石油，現在是晶片。

史塔兒說，半導體業被稱做台灣的「矽盾」，劉德音答「是」，並加以解釋：「那意味全世界都需要台灣高科技產業的支持。所以他們不會讓這個地區發生戰爭，因為這有違全球每個國家的利益」。

史塔兒問：「你認為你的產業能以任何方式保持台灣安全？」

劉德音答：「我無法置評安全性。我的意思是，這是一個多變的世界。沒有人想要這些事發生，而我也希望不要。」

另根據也在《60分鐘》現身受訪的英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger），全球半導體短缺衝擊到眾多產業的情況，很可能無法在幾年內獲得解決。

他說，英特爾進行調整以增加生產，處理晶片短缺問題。可能要至少幾個月的時間，才能讓供應緊張開始緩解，「要兩年才能追趕上各方面激增的需求。」

晶片短缺讓半導體公司成為全球焦點，並成為政策優先要務。

基辛格指出，美國在半導體產業的勢力下滑，目前全球約75%的半導體產能集中在亞洲，而美國只占12%，遠低於25年前還有37%。

他說：「任何看到供應鏈的人都會說，『那是個問題』。這是個很大而且很重要的產業，我們希望有更多留在美國境內：我們想要的工作，對長期科技未來的控制權，以及我們說過的，對供應鏈的破壞式創新。」

基辛格正大舉押注：亞歷桑納州兩座新晶圓廠破土，大約花費200億美元；這是英特爾有史以來最大手筆的投資。他也將在本周宣布斥資35億美元升級新墨西哥州廠。