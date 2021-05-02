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「十絕詩人」管管92歲辭世 詩壇：永遠為大家醍醐灌頂

記者陳宛茜／台北報導
詩人管管跌倒昏迷送至醫院，5月1日過世，享耆壽92歲。本報系資料照片
詩人管管跌倒昏迷送至醫院，5月1日過世，享耆壽92歲。本報系資料照片

詩人管管跌倒昏迷送至醫院，5月1日過世，享耆壽92歲。

文訊雜誌總編輯封德屏表示，得知消息相當震驚。4月20日一群詩人聚會，管管記錯時間提早到，看狀況沒任何不好。他高聲朗誦新詩後，大家還大笑「這就是管管」，病逝沒有任何徵兆。她下午致電家屬詩人黑芽，她語氣恍惚表示「他到了極樂世界」。

管管本名管運龍，1929年9月27日生於青島，1949年後隨國民政府來台，自軍隊退役後，專心寫作及繪畫。他興趣多元廣博，曾任創世紀詩雜誌社社長、曾與張默主編「水星詩刊」。管管是詩人、散文家、畫家、詩朗誦表演者、裝置藝術家、景觀設計家、表演藝術家、編劇家。電影電視演出三十多部，如「六朝怪譚」、「超級市民」、「孽子」、「小爸爸的天空」、「策馬入林」、「掌聲響起」、「梁祝」、「暗戀桃花源」，著有《荒蕪之臉》、《管管詩選》、《管管‧世紀詩選》。

作家白靈曾說：「這世上要是有什麼必不可少的詩人，管管必然是其一。」他形容管管有十絕：詩絕、人絕、髮絕、衣絕、裝扮絕、表情絕、說話絕、唱腔絕、肢體動作絕，七十歲得子；畫陶畫詩更是一絕，「他對兩岸詩壇的詩人而言，永遠是站在高處準備為大家醍醐灌頂的那一位。」

詩人管管跌倒昏迷送至醫院，5月1日過世，享耆壽92歲。本報系資料照片
詩人管管跌倒昏迷送至醫院，5月1日過世，享耆壽92歲。本報系資料照片

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