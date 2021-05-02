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台本土確診+4 華航、諾富特群聚24個案 超越部桃

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、 醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、 醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）

華航、諾富特群聚案再度擴大，台2日新增4名本土個案。這起群聚含澳洲確診機師已有24名個案，正式超越部立桃園醫院群聚案的21人。指揮官陳時中表示，新增的四例本土個案，其中三例都是案1129的同住家人（案1134、案1135及案1136），另一例案1137為案1102及案1133同住家人。

陳時中表示，案1134為台籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工（案1129）的同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值29。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

案1135為台籍60多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工（案1129）的同住家人，近期無出國史，4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值18。相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。

案1136為台籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工（案1129）的同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值19。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

另外，案1137為台籍未滿5歲女童，為航空公司貨機機師（案1102）及昨日公布案1133之同住家人，近期無出國史，也無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值26）。相關接觸者因皆已匡列於案1102及案1133，故不重複匡列。

而目前針對華航1279名機師採檢專案，新增一名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師，主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離，4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，故無匡列接觸者。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。

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