從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

一名男子自稱從中國福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，2日凌晨在台中港碼頭被發現。（記者游振昇／翻攝）

一名男子昨天凌晨在台中港西碼頭被發現，他自稱從中國 福建駕駛橡皮艇到台灣 要投奔自由，他嚮往台灣的民主自由，海巡和港警立即帶他到拘留所隔離檢疫，並請示檢察官調查中。

據了解，這名中國周姓男子，自稱從中國福建開橡皮艇，前天早上從福建出發，目的地台灣，橡皮艇後方加掛舷外機動力，裝滿90公升油料，竟橫渡台灣海峽，經過海峽中線，據指出，這名中國男子開橡皮艇到台灣過程，他說暢行無阻。

來源：聯合影音網

周男開橡皮艇今天凌晨2時多接近台中港西碼頭時，他主動呼叫，被岸上工人聽到發現，送他衣物保暖和食物止飢，海巡署和台中港警趕到現場。

周男自稱從福建到台灣要投奔自由，他聲稱在中國沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由；目擊民眾說這是正港的中國偷渡客 ，竟可開橡處艇一路無阻開到台灣，不可思議，海巡和港警表示，仍在查證中。

周男目前被留置在海巡留置所，依規定檢疫隔離中，並由港警請示檢察官偵辦方向，目前依入出國及移民法74條調查，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金；違反台灣地區與中國地區人民關係條例第10條第一項或香港澳門關係條例第11條第一項規定，未經許可進入台灣地區者，亦同。