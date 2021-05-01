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藍主席選舉將揭牌 朱立倫5月底表態、韓國瑜再想二周

記者周志豪／台北報導
高雄市前市長韓國瑜動向最快可望5月中旬明朗。（本報資料照片）
高雄市前市長韓國瑜動向最快可望5月中旬明朗。（本報資料照片）

國民黨主席7月24日改選，周三中常會將通過主席選舉作業細則與期程表，規畫6月3、4日領表，7、8日登記。除已表態角逐連任的現任主席江啟臣外，前主席朱立倫預計5月底表態，高雄市前市長韓國瑜動向最快可望5月中旬明朗。

選黨魁？國民黨前主席朱立倫預計5月底表態。（本報資料照片）
選黨魁？國民黨前主席朱立倫預計5月底表態。（本報資料照片）

近朱人士表示，若朱立倫確定參選，主席選舉細則公告後至領表前是宣布、表態合適時間點。近韓人士則說，韓國瑜家屬、核心幕僚均反對韓選，但在韓拱的中廣董事長趙少康確定不選主席後，外界勸進聲變大，要不要選再等一、二周看看。

相關要角參選與否，也將連動考慮參選的國民黨智庫副董連勝文最後決定。

此外，江啟臣因選務中立考量，已表態投入選戰後會「照過往慣例」請假，依過去前主席洪秀柱與前代理主席黃敏惠爭取連任時，都是在領表隔天起請假，江可望自6月5日前後告假黨職，將黨務交秘書長李乾龍暫理，常會主席由常委互選。

朱營人士透露，朱立倫目前就是按照自己的節奏走，待中常會確定此次主席選舉作業細則後，朱會在適當時機拋出「國民黨整合方案」，具體主張黨未來應該如何尋求團結，黨內成員應該如何為黨再起進行分工。

知情人士表示，不論是江啟臣拋出的扮演King Maker訴求（不選），或是連勝文主張的專職黨主席（不兼），在黨內無共識下，最後落實的可能性都有如空中樓閣，主席選舉還是應該回到基本面，從黨需要怎樣的領導人去思考最佳人選。

國民黨 江啟臣 連勝文

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