印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度 新冠肺炎疫情急速惡化，在印度工作的台灣人已有11人感染，昨天下午還有一名楊姓台幹染疫死亡，這是首位在印度染疫身亡的台籍幹部。

中央社報導，台駐印度代表處昨天接到通報，這名49歲的楊姓台幹在新德里衛星城市古爾岡一家醫院不治，他生前曾接種中國 的科興疫苗 。他任職的科技公司已通知台灣家人，預計將遺體火化後，由駐印度代表處協助辦理相關文件後，將骨灰送回台灣。

熟悉人士指出，這家科技公司在印度古爾岡共有8名台籍幹部，都曾接種過中國科興疫苗，但其中5人仍在本周感染新冠肺炎，只有楊姓台幹住進古爾岡某醫院治療。

這名人士稱，楊姓台幹住院後恢復狀況不錯，但昨天下午病情卻突然惡化，最後不幸離世。

印度5月1日新冠肺炎確診破40萬例，再創單日新高，已連續10天單日確診破30萬例。印度政府宣布，1日開放18至44歲成年人接種新冠疫苗。但多個地區根本沒疫苗可打，緊急通知民眾不要前往疫苗接種中心打疫苗。

孟買用盡新冠疫苗，當地政府緊急關閉136個接種中心至2日。由於疫苗尚未到貨，首都新德里市長克里瓦爾敦促民眾，除非接到通知，否則不要出門打疫苗。

古吉拉特邦收治染疫患者的巴魯奇縣福利醫院1日凌晨發生火災，至少16名患者和兩名醫護人員死亡。火勢已撲滅，當局正調查起火原因。印度不到兩周就發生第三次新冠肺炎指定醫院火警。

印度近期疫情凶猛。中國國家主席習近平4月30日向印度總理莫迪致慰問電後，中國國務委員王毅當日隨後與印度外長蘇杰生通電話。王毅表示，中方十分關切印度新一輪新冠肺炎疫情，願向印方提供力所能及的支持和幫助。

中國外交部發言人汪文斌前天表示，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印度出口呼吸機和製氧機2萬6000餘台、監護儀1萬5000餘台、醫藥材及藥品近三3800噸。