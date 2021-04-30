我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種第2劑莫德納 她2天後離世 尚無直接證據

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

一張視訊照片 看懂歐盟招手台積電設廠

中央社／台北30日電
歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東今天在推特上公布與台積電歐洲子公司總經理默塞德視訊交換意見的照片。(取自推特)
歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東今天在推特上公布與台積電歐洲子公司總經理默塞德視訊交換意見的照片。(取自推特)

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東，今天與台積電歐洲子公司總經理默塞德視訊交換意見。對此台積電表示，這展現對歐洲地區及當地客戶的承諾，也代表台積電願意與客戶及台積電所在地的政府和監管機構建立開放溝通管道。

布勒東（Thierry Breton）今天在個人推特上公布與默塞德（Maria Marced）視訊交換意見的照片，布勒東在推特上指出，為了滿足歐洲目前和未來半導體產業的需求，歐盟會透過自身的努力或選擇夥伴合作，確保半導體供應無虞。

對此台積電今天表示，歐洲子公司總經理默塞德與歐盟執委布勒東的會議，展現台積公司對歐洲地區以及當地客戶的承諾。

台積電指出，希望盡可能全面支持客戶，這代表台積公司始終願意與客戶及台積公司所在地的政府和監管機構，建立開放的溝通管道。

布勒東個人推特也公布與美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）面對面對談後的合照。

布勒東透露，歐盟要奪回全球半導體產能的領導地位，預估到2030年全球市占率要達到20%，布勒東強調透過與跨大西洋值得信任的全球夥伴緊密連結，以強化歐盟的產業地位。

歐盟執行委員會知情人士日前指出，歐盟並打算拿出上百億歐元補貼，吸引外商設廠，包括美國晶片業龍頭英特爾（Intel）、台灣台積電和韓國三星（Samsung ）都是歐盟招商對象。

晶圓代工產能持續吃緊，第2季在電腦、網通與高效能運算需求依然熱絡，半導體業界多認為供不應求情況可能延續到明年。台積電預期未來18個月供應鏈將維持吃緊狀態，預估第2季營收將達129億美元至132億美元，將季增約1%，並續創歷史新高。

台積電 歐盟 推特

上一則

網紅與女友 畫假口罩闖超市 峇里島將驅逐出境

延伸閱讀

歐盟捧百億歐元 招手台積電設廠

歐盟捧百億歐元 招手台積電設廠
英特爾：晶片吃緊有望改善 估年底才能徹底紓解

英特爾：晶片吃緊有望改善 估年底才能徹底紓解
歐盟面對瞐片荒 端出鉅額補貼 招手台積電等3家設廠

歐盟面對瞐片荒 端出鉅額補貼 招手台積電等3家設廠
歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手

歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重
台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益
最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」

最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測