我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種第2劑莫德納 她2天後離世 尚無直接證據

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

網紅與女友 畫假口罩闖超市 峇里島將驅逐出境

中央社／雅加達30日綜合外電報導
台灣網紅林啟晨和俄羅斯女性友人日前在印尼峇里島拍攝惡搞短片，在臉上畫假口罩逛超市，違反當地防疫規定。當局今天表示，將把兩人驅逐出境。(取目IG)
台灣網紅林啟晨和俄羅斯女性友人日前在印尼峇里島拍攝惡搞短片，在臉上畫假口罩逛超市，違反當地防疫規定。當局今天表示，將把兩人驅逐出境。(取目IG)

台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）和俄羅斯女性友人日前在印尼峇里島拍攝惡搞短片，在臉上畫假口罩逛超市，違反當地防疫規定。當局今天表示，將把兩人驅逐出境。

林啟晨與俄籍女性友人去某家超市時被警衛攔下，因為女方沒有戴口罩不得進入，兩人接著回車上，俄女用顏料在臉上畫口罩，並到超市闖關，竟獲警衛放行，成功進入超市，影片流傳後引起印尼民眾憤怒。

根據峇里島的規定，外國人不戴口罩，第一次將開罰100萬印尼盾（約70美元），第二次再犯即受到驅逐出境的處分。但當局決定直接將兩人趕出國門。

印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）說：「我們計畫將他們驅逐出境，但必須等有航班飛回他們各自的國家，希望愈快愈好。」

32歲的林啟晨在YouTube有340萬訂閱者，以拍攝惡搞影片走紅，他事後已將影片刪除，並向大眾道歉。

林啟晨在Instagram上傳影片致歉：「我拍這支影片是為了娛樂大家，因為我是個內容創作者，我的工作就是娛樂大眾。然而，我並未意識到我所做的事情，會得到那麼多負面評論。」

印尼 台灣 防疫

上一則

華航染疫風暴╱旅館群聚威脅社區 病毒傳播恐已2個月

下一則

一張視訊照片 看懂歐盟招手台積電設廠

延伸閱讀

不滿口罩令 電話威脅「吊死州長」愛阿華男遭起訴

不滿口罩令 電話威脅「吊死州長」愛阿華男遭起訴
為錢惡整女友致凍死還施暴 俄渣男實況主被判入獄6年

為錢惡整女友致凍死還施暴 俄渣男實況主被判入獄6年
馬州鬆綁口罩令 戶外餐飲5/1起無人數限制

馬州鬆綁口罩令 戶外餐飲5/1起無人數限制
伊州將放寬口罩令 完全接種戶外免戴 日期未確定

伊州將放寬口罩令 完全接種戶外免戴 日期未確定

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重
台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益
最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」

最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測