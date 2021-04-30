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華航染疫風暴╱旅館群聚威脅社區 病毒傳播恐已2個月

記者陳雨鑫、陳碧珠／台北報導
華航機師疫情擴大，華航諾富特飯店員工染疫，桃園機場捷運的機場旅館站也提高警戒，票閘和手扶梯等加強消毒。記者鄭超文／攝影
華航機師疫情擴大，華航諾富特飯店員工染疫，桃園機場捷運的機場旅館站也提高警戒，票閘和手扶梯等加強消毒。記者鄭超文／攝影

華航機師確診案延燒為防疫旅館群聚，30日新增3起本土案例，皆為華航諾富特飯店員工，累計4人確診，中央流行疫情指揮中心定調為首起防疫旅館群聚事件。另外，30日新增1名20多歲華航女機師抗體陽性，專家認為病毒可能已傳播1至2個月，直言此次事件是自疫情爆發以來，對社區威脅最嚴峻的一次。

旅館4確診同一辦公室

本應阻絕病毒的防疫旅館竟成破口，目前累計4名案例，3人在房務部、1人是餐飲部內場員工。指揮中心指揮官陳時中指出，4人服務範圍不同，唯一共通點是在旅館一館地下室的集中辦公室，可能於該處更衣時接觸，但「即使有接觸，也不會很頻繁」。

30日新增的案1127為餐飲部內場女性員工，原依旅館清空計畫至集中檢疫所，但下午喉嚨癢，於檢疫所採檢，30日確診，Ct值26；案1128為20多歲男性房務人員，在前往集中檢疫所前因發燒送醫確診，Ct值16，為29日出現3位發燒症狀中的一位。至於其餘兩位發燒患者，採檢均為陰性，指揮中心將2採。

案1129為60多歲房務部主管，4月26日曾有輕微咳嗽及喉嚨痛，自行購買成藥，29日前往集中檢疫所採檢，30日確診，Ct值20。

指揮中心公布1127與1128及先前確診的1120足跡，分布在桃園中壢、三重、桃園機場等處，指揮中心呼籲若曾赴個案足跡處，5月12日前出現症狀應立即通報。而4月15日後曾赴諾富特旅館者也應落實自主健康管理。

華航10天10機師染疫

自4月20日有2名華航貨機機師確診，至今10天，累計已有10名華航機師染疫，包括四起家庭群聚，還有4名防疫旅館員工確診。指揮中心針對1279名華航機師回溯採檢，30日再新增2名抗體陽性個案，其中1人是29日公布確診的案1122，總計5名機師抗體陽性，但核酸檢測陰性，未列病例。

英國變異株再增兩例

華航機師染疫病毒定序件，除了先前有5例為英國變異病毒株，1日增加案1101、案1102，英國變異株目前累積7例，將比對諾富特飯店確診員工序列，是釐清華航染疫事件及飯店群聚事件重要參考；指揮中心已針對旅館具風險的房間，總計39處做環境採檢，皆為陰性，後續又加採103處，結果盼1日出爐。

目前案1120在加護病房中插管治療，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，患者目前已插管，屬於嚴重呼吸重症狀況。有專家擔心案1120二度感染。羅一鈞表示，案1120Ct值21，抗體檢驗屬弱陽性，因為已成重症，病毒量比一般人高，初步研判應不是二度感染。

台大兒童醫院院長黃立民表示，華航機師染疫加上防疫旅館群聚，是對台灣社區威脅最大的一次，清真寺、旅館或舞場都可能造成破口，未來四周內台灣若能守住就安全，希望不要出現社區內不明感染源案例，擴大採檢並檢驗抗體是重中之重，民眾也要落實個人防護，盡力守住。

疫情從華航燒到諾富特 資料來源／指揮中心 製表／陳雨鑫、陳碧珠
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旅館 防疫 英國

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