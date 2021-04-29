「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

棄台論再起？喬治華盛頓大學教授葛拉瑟(Charles Glaser)28日投書美國 期刊「外交事務」，稱台灣 不是美國的重要利益，提出美國應重新思考東亞政策的優先順序，並實施「縮減」(retrenchment)，包括重新部署在印太地區軍力，並結束對台灣的承諾。

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葛拉瑟表示，當全球均勢發生變化，就必須考慮要保留和刪除哪些承諾；美國決策圈對中國 達成共識，認為比起十年前，如今的中國勝更大威脅，他拋出一個問題為：「美國是否應該削減對東亞的承諾，以降低美中開戰機率？」

葛拉瑟表示，美國在日韓、台灣與南海都做出承諾，但並非所有承諾對應的美國利益都是同一等級，她將日韓視為美國在東亞最該維持的承諾，且安全風險相較台灣更小。

葛拉瑟表示，當中國軍事力量成長，削弱了美國嚇阻力量，日益激烈的海上競爭，可能導致一場大國戰爭。

美應重思東亞政策 縮減承諾和部署

「台灣不是美國的重要利益。」葛拉瑟說，美國官員保護台灣是基於人道和捍衛民主政體的意識形態，有些人認為若美國無法在台海衝突時捍衛台灣，將使得美國失去在區域的信譽；他認為，因為終止對台灣的承諾，懷疑美國對日韓承諾的機率很低，美國甚至可以在印太部署更多軍力來破除這項說法。

葛拉瑟表示，中國對台灣與南海都存在擴張野心，美國也不可能全面退出東亞；較好的方式是縮減，美國可以結束對台灣的承諾，藉以降低為反對中方脅迫政策而可能掀起的衝突。

葛拉瑟說，若在印太地區實施縮減，美國可少受外交菁英與公眾壓力，必須在中國攻擊台灣時介入；可以繼續表示中國對台動武就是破壞國際規範，也可以持續對台軍售，增加中方佔領台灣的難度。

葛拉瑟的主張再度牽動棄台論的想像，不過他在文中也提到，要做這樣的政策調整是困難的，這將與美國自恃的「世界強權」背道而馳，美國官員至今仍堅守舊承諾。

十年前呼籲 台海易升高成核武戰爭

以軍事安全為研究重點的美國智庫蘭德公司今年初一份報告也提倡「克制」(restraint)，主張保留軍事力量，依賴外交解決衝突，以捍衛美國利益；該報告建議，降低對台灣的承諾，即使中國入侵對台，也不會造成中方在區域稱霸，所以不同意美國軍事介入。

這是十年來葛拉瑟第三度呼籲美國政府考慮放棄對台承諾，他2011年3月在「外交事務」投書，認為台海危機很容易升高為核武戰爭，美若不想捲入這場衝突，就應考慮放棄對台承諾；2015年在麻省理工學院日前出版的「國際安全」季刊發表專文指，美國對台承諾造成美中關係緊張與戰爭可能性，美國應以終止對台防衛，換取中方和平解決東、南海爭議。