台機師染疫擴大 華航居檢旅館1主管染疫 422人撤離

華航諾富特飯店29日上午被要求清空消毒，多輛遊覽車在門口等候。（記者鄭超文／攝影）

華航機師染疫風暴持續延燒，至今已9名機師、2名機師家人確診，諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。桃園市長鄭文燦證實諾富特飯店有一名員工確診，由於是主管職，平時會在諾富特一、二館移動，加上兩棟平常也有餐車往來移動，因此隔離中的機組人員和員工都必須隔離觀察。

鄭文燦表示飯店目前正在執行淨空計畫，422人要移至防疫旅館 和集中檢疫所，已觀光旅遊局注意，扮演支援角色。

鄭文燦表示，諾富特飯店會做清潔消毒，淨置14天，這是因為有新的個案產生，經過判斷以後，確實有潛在風險，所以才做這個決定。事實上，他已經很多次提醒中央疫情 指揮中心，針對華航機師或相關確診人員足跡較多的地方，要提高標準防疫。

鄭也說，目前整個核心在諾富特飯店，淨空之後，他必須要清潔消毒淨置，這個是必要的決定，在昨天中央跟地方開過會議以後，桃園全面支持這個清空計畫。

華航諾富特因為有確診個案，今天上午緊急淨空，由於飯店也有對外營業，令去過的民眾憂心匆匆。據了解，中央疫情指揮中心已安排飯店422人移至集中檢疫所和防疫旅館隔離和採檢，追蹤相關足跡。

華航機師染疫不斷延燒，人數逐日增加，桃園醫院也進駐機場華航園區，進行抽血、採檢和施打新冠肺炎疫苗項目；據了解，諾富特飯店大概有422名隔離人員，大約有一半是本國籍和外籍機組人員，另一半是飯店人員，但不會到園區採檢，而是直接在集中檢疫所和防疫旅館做檢疫。