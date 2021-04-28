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收養退役搜救犬樂樂引發話題 蔡英文向毛小孩說抱歉

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統新收養的退役搜救犬樂樂引發話題。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統新收養的退役搜救犬樂樂引發話題。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統因最近收養搜救隊退役的傑克羅素梗犬「樂樂」引發話題，她今晚在臉書上指出，她是總統，最忌諱濫用權力。她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為她必須被監督。但是也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。

蔡總統說，她家的兩隻貓、四隻狗，就是每天陪伴她的家人。蔡想想是颱風後來自花蓮的流浪貓，是大家習慣稱呼的「浪浪」。蔡阿才則來自台東農家的鳳梨田。「他們在我心中，和美麗的花東一樣無可取代。」

蔡總統也說，她在2016年收養的Bella、Bunny和Maru等退役導盲犬。緣分來自惠光導盲犬學校，「也因為他們，讓我更加知道，經過長期訓練的導盲犬，是如此的溫馴、有耐心。台灣這幾年有越來越多公共場所接受導盲犬進出，相信大家有機會遇到時，也會跟我有一樣的感受。」

蔡總統說，她家今年的新成員、搜救犬樂樂是台灣的救災英雄之一。「他在台南地震中，深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞。不久前樂樂屆齡退休了，我依規定領養了他，因為搜救犬的晚年，是需要我們花心思照顧、陪伴。」

蔡總統說，她很感謝這些毛小孩成為家人，「雖然他們都稍微有點年紀了，不過，他們還是各有各的個性，有的安靜，有的活潑，有的冷靜謹慎，有的積極大膽，共通點則是都很愛吃。個性裡有優點也有缺點，但無論如何，因為是家人，我都會包容，相信他們也常包容我沒時間陪他們太久。」

蔡總統表示，上個星期天，剛好是國際搜救犬日，今天則是國際導盲犬日。晚上結束一整天的工作後，她告訴樂樂，「不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心。我也要告訴Bella、Bunny和Maru，不論你們年紀有多大，也不論在照片上有沒有被拍得清楚，我都會愛你們，更要謝謝你們在年輕時的奉獻。」

台灣 退休 蔡英文

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